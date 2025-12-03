La Costa del Sol fortalece su posicionamiento en segmento MICE de lujo con su participación en inVOYAGE en Sri Lanka

La Costa del Sol fortalece su posicionamiento en el segmento MICE de lujo con su participación en inVOYAGE Sri Lanka - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en el foro Invoyage celebrado en Colombo junto con el Málaga Convention Bureau (Sri Lanka), uno de los encuentros más relevantes a nivel internacional para el segmento MICE de alta gama. La asistencia a esta acción se ha enmarcado en la estrategia de promoción internacional del destino y ha permitido consolidar la presencia del territorio como referencia para la organización de reuniones y viajes de incentivo de alto nivel.

Invoyage reúne cada año a proveedores 'Premium' y compradores internacionales bajo un formato de agenda preestablecida de citas profesionales, que garantiza 'networking' de calidad y reuniones orientadas a la generación de nuevas oportunidades comerciales.

La edición celebrada en Sri Lanka congregó a profesionales de Norteamérica, Latinoamérica, Reino Unido, Irlanda, Unión Europea y EMEA, lo que permitió identificar oportunidades de negocio diversificadas y fortalecer el acceso a mercados estratégicos.

Durante los dos días de trabajo, Turismo Costa del Sol mantuvo 39 reuniones con agencias, organizadores profesionales de congresos y responsables corporativos del sector MICE, presentando las novedades del destino y destacando la versatilidad de la oferta especializada. La asistencia se complementó con sesiones de 'networking', almuerzos y actividades con compradores, favoreciendo una interacción intensiva y efectiva.

"Este tipo de encuentros permiten mostrar el potencial de la Costa del Sol como un destino competitivo y preparado para acoger eventos exclusivos, apoyándonos en infraestructuras de calidad, conectividad y una oferta experiencial diversa", ha afirmado Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol.

La responsable ha destacado el valor del contacto directo con tomadores de decisiones internacionales para acelerar procesos de comercialización y reforzar alianzas estratégicas.

Aprovechando la participación en el foro, Turismo Costa del Sol realizó además una visita a Delhi para llevar a cabo una presentación dirigida a agencias especializadas y corporativos, en colaboración con la Oficina Española de Turismo. El creciente interés del mercado indio por España y especialmente por la Costa del Sol, tanto en viajes individuales como en bodas y viajes corporativos, marcó una agenda de encuentros especialmente productiva.

González subrayó el potencial del mercado indio como eje de crecimiento a corto plazo para el segmento MICE. "Hemos detectado un interés muy significativo por el destino, especialmente en segmentos como casamientos, turismo corporativo y experiencias de incentivo, lo cual abre una ventana de oportunidades para continuar posicionando la Costa del Sol en circuitos internacionales fuera del tradicional binomio Madrid-Barcelona", ha añadido.

La valoración final de la acción fue muy positiva, destacando la calidad de los compradores asistentes y el formato reducido del encuentro, que favoreció una interacción cercana y productiva. Con iniciativas como esta, Turismo Costa del Sol continúa avanzando en su objetivo de reforzar la proyección internacional del destino y consolidar su liderazgo en el turismo MICE de alto nivel.