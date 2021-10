La Costa del Sol graba en Reino Unido y Málaga 'Sultalgia', una campaña para llegar al corazón del viajero británico

Salado dice que no escatimarán "esfuerzos, recursos ni nuevas ideas" en la World Travel Market para volver a conquistar este mercado

MÁLAGA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Llegar al corazón del viajero británico de manera directa es el objetivo de la campaña 'Sultalgia' puesta en marcha por Turismo Costa del Sol, con un anuncio producido por Teatro Soho Televisión (TST), la división audiovisual del Teatro del Soho CaixaBank impulsada por Antonio Banderas y dirigida por la periodista María Casado; y que se ha grabado tanto en Reino Unido como en Málaga.

El reto de esta producción, grabada en Bristol, en Torremolinos y en Málaga capital, es "conquistar a un público tan exigente y maduro como el británico y hacerlo de una manera original y con el típico sentido del humor británico", ha señalado el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado.

Es la primera vez en la historia que Turismo Costa del Sol ha grabado un anuncio publicitario en Reino Unido, con actores británicos y rodado en inglés, para acercarse mucho más al público al que se quiere dirigir para estimular el deseo de viajar a la provincia malagueña.

El protagonista de dicho vídeo es Hunter Tremayne, un reconocido actor, escritor y músico británico que se inició en el mundo de la interpretación después de mudarse a Nueva York, donde se formó como actor, guionista y director en The School for Film and Television y en la Universidad de Nueva York.

Trabajó en múltiples producciones de Broadway antes de afincarse en España. Su peculiaridad y gran talento han hecho que directores, productoras y plataformas como Jaume Balagueró, Isabel Coixet, Movistar +, ABC, HBO y Netflix, hayan querido contar con él en diferentes producciones.

Destaca su papel como Mr. Keble en 'La librería', película premiada con varios Goyas y dirigida por Isabel Coixet, donde interpreta al entrañable Mr. Keble, y que comparte protagonismo con Emily Mortimer y Bill Nighy. Pronto volverá a las pantallas españolas con 'The Vault', ya estrenada en EEUU.

Este vídeo se promocionará en medios comunicación, en redes sociales a través de destacados 'influencers', en pantallas en la capital londinense y con una campaña en Twitch, la plataforma de live streaming más grande del mundo que permite realizar retransmisiones en vivo. Es la primera vez que la Diputación y Turismo Costa del Sol utilizan esta nueva plataforma.

El 'spot' se promocionará en Twitch mediante la prescripción directa de tres famosos 'gamers' del equipo malagueño de e-sports Vodafone Giants, y se accederá al mismo mediante un espacio publicitario (banner) que lleva al contenido.

En la rueda de prensa han participado María Casado y el propio actor Hunter Tremayne, quienes han destacado la "oportunidad" de participar en un proyecto como este y han recordado anécdotas del rodaje, como el hecho de que el actor conociera a Antonio Banderas, "uno de sus ídolos cinematográficos" por la película El Guerrero número 13.

María Casado ha agradecido que se haya contado con la productora para esta grabación y ha resaltado que en el mismo "se ha movido mucho talento malagueño". También ha admitido que este anuncio sin Hunter Tremayne "no hubiera sido igual", recordando que no suele hacer este tipo de vídeos.

WORLD TRAVEL MARKET

Esta iniciativa se incluye en la promoción de la Costa del Sol con motivo de la World Travel Market de Londres, a la que acude la entidad dependiente de la Diputación con un "despliegue sin precedentes y una inversión de 600.000 euros".

Salado ha destacado que ante la caída a mínimos históricos del mercado británico, la empresa pública "no va a escatimar esfuerzos, recursos ni nuevas ideas" para volver a conquistar al que es el principal mercado internacional para el destino Málaga.

"Vamos a mostrar a nuestro principal mercado, que queremos recuperarlo, que somos un destino renovado y que les esperamos con los brazos abiertos". Todo ello, ha enumerado, con acciones innovadoras como una campaña 'Digital Out of Home' de marketing que hibrida lo digital con lo físico, por la que la entidad conocerá en tiempo real los datos de impacto, búsquedas y compras generadas por la nueva campaña, usando sus herramientas de 'big data' e inteligencia artificial.

En su intervención, Salado ha reiterado que 2020 y 2021 han sido dos años "desastrosos especialmente para el turismo británico en la Costa del Sol por la pandemia". En este sentido, ha indicado que apenas medio millón de pasajeros británicos llegaron al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol el pasado ejercicio, lo cual supuso un descenso del 81%. En 2019 llegaron casi tres millones, ha apostillado.

Un total de 224.000 viajeros se alojaron en hoteles y apartamentos en 2020, lo que representó un descenso del 83%. En 2019 se superaron los 1,3 millones de viajeros británicos en hoteles y apartamentos.

Estos viajeros generaron un millón de pernoctaciones, lo que supone un descenso del 84%. En el 2019 se superaron las 6,9 millones de estancias.

Hasta el momento tampoco los datos acumulados hasta septiembre de 2021 son positivos, porque la llegada de británicos sigue condicionada por la política de su gobierno en cuanto a la apertura de sus fronteras por efecto COVID. Al respecto, Salado ha recordado que hay personas de la provincia que al no tener puesta más que una vacuna por haber pasado la COVID no pueden acudir a la WTM al no permitirlo el Ejecutivo de Boris Jhonson.

Entre enero a septiembre de 2021 la cifra de llegadas de pasajeros procedentes de Reino Unido al aeropuerto de Málaga es de 370.000, un 26% menos respecto al mismo período del año anterior. Un total de 108.700 turistas se han alojado en hoteles y apartamentos ente enero y septiembre de 2021, lo que supone una caída del 44% respecto al mismo período del año anterior.

Estos turistas generaron un total de 331.100 pernoctaciones lo que implica un descenso del 66% respecto en comparación con el mismo período del año anterior.

Para recuperar este mercado, en el que la entidad se volcará, la entidad acude con estand propio, zonas de trabajo y 'networking'. El expositor profesional tiene unos 195 metros cuadrados y una zona de trabajo con unas 25 mesas. El objetivo es claro, según Salado: "recuperar cuota debido a la excepcional situación vivida por la pandemia que nos ha hecho perder viajeros en el último año y en lo que llevamos de 2021".

Turismo Costa del Sol mantiene además su presencia en el estand de Andalucía, y acude acompañado por unos 40 empresarios del sector turístico costasoleño. Hay prevista una intensa agenda profesional orientada a todo tipo de profesionales del turismo. Al respecto, está previsto que la empresa pública de la Diputación mantenga una veintena de citas profesionales, que se convertirán en unos 200 contactos, si se suman los de las empresas locales.

La entidad también estará presente en las calles de la capital británica con una importante campaña en más de 500 pantallas repartidas por la capital con impresionantes imágenes que, no dejarán indiferentes a los británicos y con la que se pretende lograr 50 millones de impactos, con al menos dos millones de personas alcanzadas en las calles de Londres y ocho millones de visualizaciones del material audiovisual.