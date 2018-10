La Costa del Sol muestra su oferta cultural, gastronómica y de interior a blogueros británicos

Publicado 26/09/2018 15:09:53 CET

MÁLAGA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol, en colaboración con Turismo Andaluz, jet2.com y jet2holidays, ha organizado un viaje de familiarización a un grupo de blogueros e 'influencers' de viajes procedentes de Reino Unido del 17 al 21 de septiembre para mostrar la oferta cultural, gastronómica y de interior del destino.

El objetivo es "dar visibilidad y mejorar la imagen de marca de la Costa del Sol Málaga en el mercado británico, vinculándola con los viajes culturales, gastronómicos y de aventura e interior", tal como ha explicado Arturo Bernal, director general de la entidad.

Esta acción se enmarca dentro del Plan de Acción diseñado y ejecutado por Turismo Costa del Sol continuando con la estrategia de segmentación para "seguir avanzando en la gestión de la estacionalidad fidelizando a los visitantes con un producto a medida, atendiendo a los encargados de la difusión de los destinos en sus respectivas áreas de influencia", ha destacado Bernal.

Eat Cook Explore, London Unattached, Travel With Pedro, BorderLass, Mahe time to see the world y Every thing Zany son los blogs de viajes de los seis blogueros e 'influencers' que han participado en el viaje.

El programa les ha permitido conocer la oferta turística de diversos municipios de la provincia de Málaga como Ronda, Marbella o Antequera, disfrutando de su naturaleza, cultura y gastronomía, según han informado desde la Diputación a través de un comunicado.

Los participantes pudieron realizar un tour de tapas y vinos, un tour por El Torcal de la localidad de Antequera, una vista al Bosque de Cobre, al Caminito del Rey y visitar el Museo Picasso de Málaga capital, entre otras actividades.

El viaje permitió "reforzar la imagen de la provincia de Málaga al mercado británico para con los segmentos de cultura, gastronómico y de interior y activo, presentando una oferta del destino complementaria a la ya conocida de sol y playa", ha asegurado el director general de Turismo Costa del Sol.

"A través de estos encuentros presentamos un destino capaz de albergar las aspiraciones de cualquier viajero, sea la motivación que sea, porque ajustamos el programa de cada visita profesional al segmento o área que precisan. Ya que nuestro polifacético destino así lo permite, no escatimamos en personalizar cada 'press trip' a la carta", ha destacado.

Esta acción conjunta con jet2.com y jet2holidays se complementa con el acuerdo alcanzado con la tercera aerolínea británica más importante, mediante la campaña de comarketing que activará con Turismo Costa del Sol y que llegará a 37 millones de potenciales clientes en Reino Unido.

La entidad y la aerolínea unirán sus fuerzas "para desestacionalizar el destino y promocionar la Costa del Sol en el mercado británico como la mejor opción en cuanto a destino vacacional de invierno para 2018/2019, haciendo especial hincapié en la oferta complementaria, clima, gastronomía, golf, cultura e interior", han señalado.

Para Turismo Costa del Sol el mercado británico es uno de sus mercados "prioritarios", ya que es el principal emisor de turistas internacionales. Y es que de enero a agosto la provincia de Málaga recibió la visita de 583.095 turistas procedentes de Reino Unido.