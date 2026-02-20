La Costa del Sol Occidental recuperó más de 14,6 millones de kilos de vidrio en 2025. La media de recogida de la Mancomunidad supera con creces la andaluza y la nacional con 27,4 kilos por habitante. - MANCOMUNIDAD COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

MÁLAGA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los municipios que conforman la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental superan con creces la recogida media que se produce en el conjunto de Andalucía y de España, según los datos que arroja el balance presentado por Ecovidrio, empresa concesionaria del servicio de recogida en el ámbito de la Mancomunidad.

Así, la media en Andalucía en 2025 fue de 15,3 kilos por habitante y la media nacional fue de 19,2. Sin embargo, la media de la Mancomunidad es de 27,4 kilos por habitante, una cifra claramente superior. El total recogido ascendió a 14.614 toneladas de vidrio.

Manuel Cardeña ha señalado que "la recogida de vidrio en la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental representa de media el 47% de la recogida de toda la provincia, lo que viene a dar un claro testimonio de la implicación de los ciudadanos de la Costa del Sol Occidental en el reciclado y, por tanto, en el cuidado del medio ambiente".

Los datos de recogida incluyen las toneladas recuperadas a través del servicio PaP (puerta a puerta) y en el Canal Horeca (el canal de las instalaciones hoteleras y hosteleras).

Sin embargo, y como señala el presidente, "no podemos detenernos, pensar que lo tenemos todo hecho. Hay que seguir avanzando, hay que incrementar estos parámetros por buenos que nos parezcan".

Así, tras una reunión mantenida estos días con los responsables de Ecovidrio, "se seguirá adelante con el Plan Estratégico 2025-2030, que incluye como objetivos fundamentales un 75 por ciento de tasa de reciclado para el vidrio y un 80 por ciento de tasa de recogida separada".

Las principales herramientas para lograr estos objetivos son las campañas EcoBarrios, iniciativas de movilización anuales enfocadas en el ciudadano; la instalación de contenedores en zonas estratégicas, las campañas EcoVares, iniciativas de movilización anuales enfocadas al canal Horeca, y las llamadas 'Soluciones de recogida innovadoras', que tratan de asegurar la recogida personalizada en áreas prioritarias con recogida habitual no posible.

También se prevén campañas de sensibilización, como el Plan Banderas Verdes, que incluye eventos en ferias como la de Fuengirola, y en ciclos de conciertos como Marenostrum Fuengirola y Starlite Occident en Marbella.

Otros proyectos de interés son el Portal Ecovidrio Administraciones, un portal de gestión pionero en España donde se podrá consultar de forma integrada y en tan solo un clic datos actualizados sobre la recogida de los residuos de envases de vidrio, como los datos diarios de recogida y por contenedor, el censo de contenedores por municipio, información sobre el estado de las incidencias de los contenedores y curvas de llenado de los mismos.