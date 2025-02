CSIF llama a "no mirar para otro lado" ante el "problema" de violencia machista tras el crimen de Benalmádena (Málaga)

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha condenado este lunes el asesinato de una mujer de 48 años en Benalmádena (Málaga) en el que es el primer caso de violencia de género en Andalucía en 2025, tal y como ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El sindicato, que se ha concentrado a las puertas de la sede de CSIF Málaga, ha trasladado su pésame a la familia de la víctima, madre de cuatro hijos, así como a sus amistades, y ha llamado al conjunto de la sociedad a hacer "una reflexión" y "no mirar para otro lado ante un verdadero problema como es la violencia machista".

"Aunque hablemos de la primera víctima en Andalucía este año, y la segunda a nivel nacional, no podemos olvidar que es la víctima mortal número 1.295 desde 2003, año desde el que se tienen registros. Algo está fallando porque la violencia contra las mujeres suma y sigue", ha expresado la vicepresidenta y secretaria de Igualdad de CSIF Andalucía, Yolanda Salgado, quien ha reclamado en una nota a las administraciones que en 2025 impulsen "medidas realmente efectivas con la educación y la concienciación desde edades tempranas".

Salgado ha hecho referencia a la petición de protección por parte de la propia víctima, que estaba dentro del programa Viogén, y que el juzgado le denegó. "Cada una y cada uno desde su ámbito de actuación, pero debemos trabajar como sociedad y no permitir que las víctimas no encuentren el apoyo que necesitan. Las instituciones no pueden fallar a las mujeres porque desgraciadamente muchas veces la propia vida es el precio a pagar", ha lamentado la responsable sindical.

De igual manera, Salgado ha enfatizado la necesidad de trabajar por quienes son las otras víctimas de este asesinato, por lo que "ya que el sistema no ha sabido proteger la vida de su madre, pedimos todos los recursos necesarios para que sus hijos e hijas puedan superar este drama que, sin duda alguna, marcará toda su vida".

Asimismo, la central sindical ha reiterado la necesidad de "recuperar la unidad y el consenso político" y de impulsar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para "cerrar cualquier espacio de impunidad que aún pueda existir".

Por último, ha reclamado el desarrollo "efectivo" de protocolos de movilidad laboral para las víctimas y la creación de la figura del delegado sindical especializado en Igualdad y Violencia de Género; asimismo, CSIF ha recordado que todas sus sedes en España son Puntos Violeta para atender a las víctimas que necesiten apoyo y asesoramiento frente a la violencia machista.