'Death is a problem for the living', ganadora del Premio al mejor largometraje en el 34 Festival Fancine de Málaga

Death is a problem for the living', la película del finlandés Teemu Nikki se ha alzado con el Premio Universidad de Málaga (UMA) al Mejor Largometraje en la 34 edición de Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la UMA.

Death is a problem for the living', la película del finlandés Teemu Nikki se ha alzado con el Premio Universidad de Málaga (UMA) al Mejor Largometraje en la 34 edición de Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la UMA. - FANCINE

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Death is a problem for the living', la película del finlandés Teemu Nikki se ha alzado con el Premio Universidad de Málaga (UMA) al Mejor Largometraje en la 34 edición de Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la UMA. El largo recibe 9.000 euros según han dado a conocer desde la organización del festival que se ha clausuardo este jueves.

La película, que ha tenido su première nacional en Fancine, ha conquistado al Jurado Oficial con su original mirada sobre la relación entre la vida y la muerte, salpicada de humor negro. Además, la obra ha sumado dos galardones más: Mejor Guion, firmado por el propio Nikki, y Mejor Actor para Pekka Strang, consolidándose como una de las grandes triunfadoras de esta edición.

El jurado también ha reconocido la calidad de la coproducción francobelga 'Else', un body horror que ha arrasado en las categorías técnicas con los premios a Mejores Efectos Especiales y Mejor Montaje, mientras que su protagonista, Edith Proust, ha sido distinguida como Mejor Actriz.

Por su parte, el cine español también ha obtenido representación en este podio gracias a 'Una ballena', que ha recibido los galardones a Mejor Fotografía, para Sara Gallego, y Mejor Banda Sonora. Por último, Quentin Dupieux, maestro del absurdo y el surrealismo, se ha llevado el premio a Mejor Dirección por el ejercicio metafílmico que realiza en 'El segundo acto'.

El Jurado Joven de Fancine, compuesto por estudiantes de la Universidad de Málaga, ha premiado a 'Simon', del español LSDavid, como Mejor Cortometraje de Imagen Real, y a 'Impossible Maladies', de los italianos Stefano y Alice Tambellini, como Mejor Cortometraje de Animación. Ambas obras recibirán una dotación de 3.000 euros y se coronan como las piezas más notables este 2024.

Además, 'To Bird or Not to Bird', dirigido por Martín Romero, ha sido reconocido con el Méliès de Plata, que le garantiza una candidatura en representación de Fancine al prestigioso Méliès de Oro al mejor cortometraje europeo fantástico. Por su parte, el director chino Junsong Ling ha sido galardonado con el Premio RC Service a la Mejor Dirección de Fotografía por su trabajo en 'Seeding, Blossoming, Fruiting', dotado con 1.500 euros en alquiler de material.

Y, como cada año, el público ha jugado un papel esencial en la selección de los ganadores. 'The Lure', de Tony Hipwell (Reino Unido), y 'Wander to Wonder', de Nina Gantz (Bélgica), han sido los cortometrajes favoritos de los espectadores en las categorías de Imagen Real y Animación, respectivamente, obteniendo ambas una dotación de 500 euros.

Asimismo, 'El segundo acto', ha reafirmado su éxito al llevarse también el Premio del Público al Mejor Largometraje (1.000 euros), en un nuevo espaldarazo por parte del fandom fancinero hacia las irreverentes propuestas de uno de los directores fetiche del festival.

En cuanto al reconocimiento de la prensa acreditada, el Premio Gato Rabioso ha recaído en 'Maldoror', el intenso thriller de Fabrice Du Welz, que ha cautivado a los medios por su atmósfera oscura y su potente narrativa.

UNA NOCHE PARA LA CELEBRACIÓN

La gala de clausura, celebrada en la Sala 1 del Cine Albéniz DE mÁLAGA, ha despedido esta edición de Fancine con una mezcla de momentos divertidos y llenos de emoción. La polifacética actriz Clara Ingold ha sido la encargada de conducir el evento, en el que también ha intervenido el rector, Juan Teodomiro López.

El proyector de calle Alcazabilla se ha apagado este 34 Fancine con el pase de 'Memorias de un caracol', una preciosa fábula de animación que cierra los nueve días de película en la UMA.

Fancine, el festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga ha celebrado este año su 34 edición del 13 al 21 de noviembre con la Inteligencia Artificial como hilo conductor. En esta ocasión, el certamen ha contado con el patrocinio de Fundación Unicaja y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, Málaga Procultura y la Fundación General de la UMA.

Con más de 80 títulos en cartelera y un extenso calendario de actividades paralelas, la programación ha incluido una amplia variedad de géneros y propuestas dirigidas a todos los perfiles y gustos, consolidando a Fancine como un espacio participativo y estimulante para la comunidad universitaria y el público general.