Declarado un incendio forestal en Istán (Málaga). - INFOCA

MÁLAGA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja en la extinción de un incendio declarado a primeras horas de este viernes en la localidad malagueña de Istán.

El incendio se ha declarado sobre las 15.50 horas en dicho término municipal, dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves; pero en un área en la que hay sobre todo matorral y poca arboleda, han indicado desde Infoca.

Así, han precisado que por tierra trabajan unos 20 efectivos, en concreto un grupo de bomberos forestales, una Brica, un técnico de operaciones y un agente de Medio Ambiente; mientras que por aire actúan dos helicópteros súper puma.