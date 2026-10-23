Detenido por robar en una explotación agrícola de Torrox (Málaga)

Efectos recuperados por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes al Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Vélez-Málaga han detenido a una persona como supuesto autor de un robo con fuerza en un invernadero ubicado en el término municipal de Torrox (Málaga).

La detención se produjo tras la investigación de los hechos, que fueron denunciados en dependencias de la Guardia Civil, pudiéndose acreditar como el supuesto autor habría forzado la puerta de acceso de la explotación agrícola sustrayendo de su interior maquinaria y herramientas propias de la actividad agrícola.

En concreto, un motocultor, un carro de sulfatar, seis carretillas de carga, una abonadora, un compresor de aire y una bicicleta, entre otros utensilios, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La rápida práctica de gestiones en la operación ha permitido recuperar todos los efectos sustraídos que superan los 5.000 euros, siendo devueltos a su legítimo propietario. El detenido, residente en la localidad de Alcaucín (Málaga), ha sido puesto a disposición judicial.

Por último, han precisado que la operativa se enmarca en las actuaciones para luchar contra los delitos cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas de las zonas rurales de la provincia de Málaga.