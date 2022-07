Diana Krall vuelve este sábado a Starlite Marbella para llenar el recinto de su mejor jazz

MARBELLA (MÁLAGA), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante y pianista Diana Krall, quien ha sabido hacerse un nombre propio dentro de la industria gracias a su estilo único, regresa este sábado al festival Starlite Catalana Occidente de Marbella (Málaga) para llenarlo de su mejor jazz.

Desde su debut en 1993 con 'Stepping Out' se ha convertido en una referencia de este género musical, alcanzando el éxito con canciones como 'Only Trust Your Heart', 'All for You', 'Love Scenes', o también versionando temas tan míticos como 'The Girl From Ipanema'.

Pero el álbum que realmente llevó a la canadiense a la cima comercial fue 'When I Look in Your Eyes', estrenado en 1999, que además de mantenerse 52 semanas en el número uno de la lista de jazz de Billboard, ganó el Grammy en dos categorías, 'Mejor interpretación vocal de jazz' y 'Mejor Álbum Dirigido, No Clásico', según han indicado desde la organización del festival.

Tras ello, muchos éxitos la han seguido, como su álbum líder en ventas 'The look of love', o el disco 'Wallflower', en el que versionaba 'California Dreamin' de The Mamas and the Papas, o 'Desesperado' de Eagles, entre otros clásicos de la historia de la música. Su disco más reciente, 'This Dream Of You', fue estrenado en septiembre de 2020.

Después de volver a Starlite Marbella, donde actuó en 2019, Krall continuará su recorrido de conciertos en Madrid, para después saltar al otro lado del mundo y comenzar una intensa gira en Estados Unidos, pasando por ciudades como Nueva Orleans, Austin, Kansas City o Minneapolis.