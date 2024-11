Diana Navarro pone luz y música a la Navidad en Málaga con especial recuerdo y homenaje a los afectados por la DANA

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diana Navarro con su voz "mágica" ha sido la encargada de encender la Navidad 2024 en Málaga, que ha contado con un homenaje musical, al cantar el himno de Valencia junto al Coro Gospel It y Javier Tapia al piano como recuerdo a las víctimas de la DANA, con una dedicatoria especial hacia Valencia, la provincia más afectada.

Durante la inauguración del alumbrado, donde ha estado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, y otros ediles de la Corporación, la cantante Diana Navarro ha tenido palabras para "Málaga la bella, la niña bonita del sur de Europa, la primera en el peligro de la libertad, cercana, generosa, valiente, pero sobre todo hospitalaria y solidaria".

"Hoy nuestro corazón está una vez más con los que sufren y todos los afectados por la DANA, nuestros hermanos malagueños, manchegos y valencianos", por eso, ha incidido, "queremos que este himno de Valencia nos represente e inspire a todos y sea nuestro homenaje lleno de ánimo y cariño para todas las familias", ha detallado antes de interpretarlo.

Tras ello, Diana Navarro ha tomado de nuevo la palabra y ha añadido que "la Navidad se acerca y con ella nos invaden sentimientos encontrados por el hueco tan inmenso que han dejado los que ya no están".

No obstante, ha dicho que "hoy tenemos la oportunidad de mandarle nuestro amor con este encendido navideño porque cada bombilla representará un beso al cielo que llegará a todos nuestros seres queridos y estoy segura de que les llegará y desde allí nos seguirán guiando".

"POR MUY LEJOS QUE ESTÉ SIEMPRE VOLVERÉ A LA TIERRA MARINERA"

Frente a los 'ángeles celestiales' que vuelven este año a dar la bienvenida a la Navidad desde la emblemática calle Larios y ante numerosos malagueños, Diana Navarro ha asegurado que es "una malagueña que viaja por el mundo siempre con la mirada hacia Huelin", y, por eso, ha afirmado, "por muy lejos que esté, siempre volveré a la tierra mía marinera, a la bella".

A continuación, Diana Navarro ha interpretado el villancico 'Brillará' que ha ido acompañado de la proyección del vídeoclip grabado en Málaga.

Por su parte, el alcalde de Málaga ha pedido, entre otros, "aprovechar la Navidad para ser felices" y ha deseado "de corazón una Navidad magnífica, un año nuevo extraordinario; un año 2025, también ya lo anticipo, que sea muy feliz y muy próspero para todos".

También el regidor ha señalado que este homenaje a Valencia se une al que "han hecho miles de malagueños" en estas últimas semanas a través de ayuda o acudiendo directamente a Valencia para "ayudar con sus manos, con su trabajo para quitar el barro y todo lo que estorbaba". "Es como un homenaje más que se da a esa tierra queridísima", ha añadido.

Tras palabras también para Diana Navarro, De la Torre ha finalizado su intervención con un "viva Málaga, viva España y viva Valencia, especialmente, en estos momentos".

Antes de que Diana Navarro pulsara el botón del encendido, De la Torre le ha entregado un pequeño recuerdo, una medalla de la ciudad de Málaga.

Minutos antes de las 19.00 horas, Diana Navarro, tras una cuenta atrás, ha pulsado el botón con el que se han encendido 2.700.000 puntos led, que "no gastan energía casi nada", ha explicado De la Torre. Así, ha dado comienzo el encendido y han sonado las piezas musicales 'Jungle Bell Herd', 'El burrito sabanero' de David Bisbal, un popurrí navideño y 'All want for Christmas is you', entre otros.

MAYOR NÚMERO DE PUNTOS DE LUZ LED DE LA HISTORIA

La ciudad de Málaga se ha convertido desde hace unos años "en referente internacional" en el alumbrado navideño. Un total de 2,7 millones de puntos de luz led, más de 0,5 millones más que el año pasado, iluminarán las calles y rotondas del centro histórico y de las zonas emblemáticas de Málaga.

En toda la ciudad, se iluminan más de 500 vías y, en concreto, en el centro histórico y las zonas emblemáticas son 80. En estos últimos espacios se han decorado 143 árboles y se han dispuesto 285 arcos, 43 figuras de suelo, 44 motivos de farola, 590 motivos agrupados y 6 letreros, entre otros muchos motivos de temática navideña.

Para ello el Consistorio destina 1.504.982,60 euros, IVA incluido. Las horas del alumbrado serán entre las 18.30 y las 24.00 horas (lunes, martes, miércoles y domingo) y los fines de semana (jueves, viernes y sábado) y vísperas de festivo se ampliará hasta las 02.00 de la madrugada. Los días 24, 31 estarán hasta las 06.00 horas.

Como novedad, este año se extiende a varias calles la decoración con motivos fabricados con Ecogreenlux, que reduce la contaminación lumínica un 93% y ahorra hasta un 60% de energía. Todas las calles perpendiculares a la calle Larios lucirán elementos navideños luminosos que incorporan esta novedosa tecnología. Esta tecnología esta patentada por la empresa adjudicataria del contrato, Ximenez Group.

Este año, por primera vez, se van a iluminar los árboles del Paseo del Parque y se va a reforzar toda la iluminación de esta ubicación con siete arcos más. Por otro lado, también se estrenará una proyección sobre la facha del Ayuntamiento de Málaga, que se reproducirá de forma continua.

Por otro lado, la Alameda contará con el mismo sistema luminoso que simulará una especie de bosque para potenciar el esplendor de los ficus. Además, en los laterales se colocarán elementos luminosos en los que los paseantes pueden hacerse fotos selfis. Además, calle San Juan mantiene la decoración singular de años pasados.

Esta Navidad también se estrena el espectáculo 'Manto de estrellas' en las proyecciones en el video mapping. Por su parte, calle Larios vuelve a contar con el espectáculo 'Ángeles celestiales'. Los pases del espectáculo en la céntrica calle serán tres pases diarios desde el 29 de noviembre al 4 de enero: a las 18.30, 20.00 y 22.00 horas --excepto 24 y 31 de diciembre--.

Dentro del espíritu municipal por el fomento de los Verdiales, los días 23, 25, 26, 27 y 28 de diciembre en el espectáculo musical de calle Larios se oirá música verdialera para darle todo el protagonismo a la melodía más ancestral malagueña.

La fachada de la torre mocha de la Catedral en su lateral sur en calle Molina Lario va a volverá a ser una de las protagonistas de esta Navidad ya que sobre ella se va a proyectar un vídeo mapping o proyección arquitectónica. Este año se estrena el espectáculo 'Manto de estrellas' basado en un cuento propio de estas fechas con protagonistas muy malagueños como El Biznaguero.

Esta actividad la realiza la empresa Firefly Events y los pases serán a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas, todos los días desde el 1 de diciembre hasta el 4 de enero, excepto el 24 y 31 de diciembre. La duración aproximada del espectáculo es de ocho minutos.

Esta actividad, que cuenta con la colaboración del Obispado, tendrá 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido. Necesitará seis estructuras de acero para equipos en altura. Habrá efectos como las máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos o refuerzo especial en frecuencias de subgrave.