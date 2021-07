Díaz: "Las auditorías en sector instrumental de la Junta revelan que con Cs en gobiernos los chiringuitos desaparecen"

MÁLAGA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

"Ciudadanos (Cs) es el 'chiringuiticida' de la administración, cuando entra en los gobiernos, los chiringuitos desaparecen, y cuando sale de los Gobiernos, florecen", ha asegurado el secretario autonómico de Comunicación de Cs en Andalucía y miembro del Comité Ejecutivo del partido liberal, Guillermo Díaz, respecto a las auditorías al sector instrumental andaluz.

En rueda de prensa en Málaga, ha indicado que dichas auditorías fueron una "exigencia de Cs" para el acuerdo de cogobierno con el PP en Andalucía y "han demostrado que durante décadas los andaluces han trabajado para el PSOE, que creó una estructura paralela, donde tenían colocados a muchos miembros del partido que trabajaban para ese partido y no para el servicio público", ha dicho.

Díaz ha recordado que estas auditorías independientes arrojan resultados "escalofriantes" sobre la gestión de los recursos públicos. "La buena noticia es que esto ha terminado", ha asegurado, apuntando a que "mientras exista en Andalucía el gobierno de Cs y PP, esto no volverá a repetirse".

Así, se ha mostrado convencido de que "se abre un nuevo camino para Andalucía que ya arroja muy buenos resultados en creación de empleo, de gestión eficaz que nunca había conocido el gobierno de Andalucía".

El dirigente liberal ha insistido en la importancia de que Cs "permanezca en los gobiernos para acabar con la práctica de destinar recursos públicos a puestos sin contenido, lo que se conoce como 'chiringuitos'", y ha puesto el ejemplo de la Comunidad de Madrid o de la Alcaldía de Granada, donde "han florecido chiringuitos" tras abandonar Cs los gobiernos.

El también diputado andaluz y miembro del Comité ejecutivo nacional del partido se ha referido a la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes, un encuentro que a su juicio "demuestra que nunca hemos tenido a un presidente del Gobierno tan arrodillado frente a las exigencias de los nacionalistas".

Díaz ha precisado que la "España multinivel" que preconiza el presidente Pedro Sánchez "establece tres niveles: el primero, el cielo, donde están los políticos nacionalistas, que nunca han tenido tantos privilegios", un segundo que sería el purgatorio "con los socialistas que pusieron un pero a Sánchez como Page o Fernández Vara"; y un tercer nivel "donde estamos los no nacionalistas, no socialistas y no podemitas".

Para Díaz, se trata de un "multinivel dantesco donde se mantienen los privilegios fiscales y de competencias competenciales, se premia el narcicismo de la diferencia y, en definitiva, se estafa a la ideología socialista que teóricamente defiende la igualdad y las mismas oportunidades para todos los españoles".

De esta forma se ha sumado a otras voces del partido para que el presidente acuda al Congreso a realizar un Debate sobre el Estado de la Nación y explicar su política.