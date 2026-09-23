La Diputación de Málaga aprueba la prórroga del contrato por 69 millones de euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio

Pleno ordinario de la Diputación de Málaga de septiembre. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado en el pleno ordinario de este miércoles, con el voto favorable del PP, el levantamiento de reparo para la continuidad en la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en municipios de la provincia de Málaga de menos de 20.000 habitantes en concesión a la empresa Atende por un valor de 69 millones de euros.

Durante el debate, el diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha calificado la extensión de la concesión como "una situación de nulidad y fraude contractual", alegando que desde el 1 de enero de 2020, se ha prorrogado "año tras año" un contrato firmado por primera vez en el año 2012. Por lo que ha pedido que "se formalice ya de una vez este contrato que lleva ya más de catorce años esperando".

Por su parte, Antonia García, del grupo socialista, ha afirmado que "el contrato más importante de la institución acumula ocho prórrogas", y ha calificado la gestión del PP al respecto, de "nefasta". "Más que 14 años esperando una licitación del contrato más importante de esta institución no ha habido tiempo para formular los pliegos y que este contrato esté ajustado a la legalidad".

Asimismo, García ha recordado que el informe de intervención indica que "el servicio que encuentra con inexistencia de crédito", por lo que, en palabras de la diputada socialista, "el crédito queda condicionado a presupuestos futuros, por lo que peligra la prestación del servicio".

"La propia empresa adjudicataria ha manifestado formalmente su no conformidad, alentando del riesgo para su equilibrio económico y el coste laboral", ha concluido.

Por su parte, la diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la Diputación, María Dolores Vergara, ha defendido que efectivamente, "al tratarse de uno de los contratos más importantes de esta casa, y con esta dimensión, por el número de personas a las que afecta y también a los profesionales que trabajan en él, no es solo redactar unos pliegos y ponerlos encima de la mesa".

La diputada del grupo popular ha alegado que durante el proceso para sacar el nuevo pliego "han surgido circunstancias que han obligado a revisar, modificar e ir actualizando el expediente". Ha afirmado que la prórroga se debe a "que este servicio no puede parar", afirmando que aún no se ha formalizado el contrato, y que, "mientras terminamos ese procedimiento es nuestra obligación que ninguna persona que necesita esa ayuda a domicilio se quede sin ella".

"Lo que queremos sacar es un buen pliego, un pliego que sea viable, que permita que las empresas puedan concurrir, que tenga en cuenta también la realidad económica actual y que nos permita garantizar el servicio durante los próximos años. Y hoy estamos mucho más cerca", ha concluido Vergara.

APOYO SIN RESPALDO ECONÓMICO AL COLEGIO DE BENAOJÁN (MÁLAGA)

El Pleno ha mostrado su apoyo a la comunidad educativa del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Benaoján (Málaga), reconociendo la legitimidad de sus demandas el derecho a que los estudiantes reciban una educación en condiciones de seguridad, dignidad y normalidad.

Sin embargo, no ha prosperado otros punto de esta moción presentada por el PSOE, como el de destinar una partida económica directa y extraordinaria al Ayuntamiento de Benaoján para financiar las obras de adecuación de dependencias municipales para su uso provisional mientras finalizan las obras del colegio. Tampoco se instará a la Junta de Andalucía para la instalación de módulos provisionales desde donde impartir clases para el alumnado de primero y segundo de la ESO.

MOCIONES URGENTES

El Pleno ha aprobado la moción presentada por el PP en defensa de la soberanía y la seguridad territorial de Ceuta, en la que reclama "apoyo y solidaridad con los ciudadanos e instituciones de la ciudad autónoma", y más medios al Gobierno y UE. También ha aprobado algunos puntos de la moción también relativa a Ceuta presentada por Vox.

No ha prosperado la dotación de 5,4 millones de euros, uno de los puntos de la moción presentada por Con Málaga, en concepto de ayudas para los agricultores de uva pasa moscatel de la Axarquía afectados por las olas de calor de este verano.

El Pleno ha aprobado por unanimidad, aunque no exento de debate, la colaboración económica y técnica de la Diputación con el Ayuntamiento de Valle Abdalajís (Málaga) para avanzar hacia una solución al problema de abastecimiento de agua.

El diputado provincial socialista Manuel Lara ha señalado que Valle de Abdalajís se encuentra ante "un momento muy importante" después de que los camiones cisterna que durante años garantizaron el suministro dejaran de llegar al municipio. "Ya no se puede seguir dependiendo de soluciones provisionales", ha afirmado.

También por unanimidad, con una enmienda previa del PP, el Pleno ha aprobado la moción presentada por Vox relativa a la incorporación de la Diputación a la comisión de seguimiento de la calidad de aguas litorales, además de nuevas actuaciones coordinadas para mejorar las infraestructuras de saneamiento ante los vertidos tóxicos en algunas playas de la provincia.

Asimismo, ha salido adelante la moción presentada por Con Málaga que recoge las mejoras, a través de cinco acuerdos ejecutivos, para evitar que familias que cumplen los requisitos queden excluidas del actual sistema de subvenciones en las ayudas para la adecuación funcional de viviendas en municipios malagueños de menos de 20.000 habitantes, así como para avanzar hacia un programa provincial permanente de accesibilidad para dichas localidades.