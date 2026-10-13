La Diputación de Málaga colabora con Asamma en su calendario solidario, dedicado en 2027 a la gastronomía malagueña

Calendario solidario de Asamma, dedicado en 2027 a la gastronomía malagueña y en el que colabora la Diputación. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga colabora de nuevo con la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Málaga (Asamma) en su calendario solidario, dedicado en 2027 a la gastronomía malagueña.

La recaudación por la venta del almanaque permitirá obtener fondos para prestar asistencia psicológica, social y tratamientos de fisioterapia para las enfermas y sus familiares.

El diputado de Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, ha presentado hoy el calendario junto a la presidenta de Asamma, Adela García Arroyo, y ha destacado la importante labor que realiza esta entidad en la provincia.

Martín ha explicado que el calendario forma parte de una iniciativa de esta asociación financiada por la Diputación de Málaga dentro de la convocatoria de ayudas a entidades del tercer sector correspondiente a 2025.

En concreto, se trata de un proyecto itinerante desarrollado en Almogía, Colmenar, Cuevas del Becerro y Moclinejo, orientado a la prevención del cáncer de mama, la mejora de la calidad de vida y la inclusión social y laboral de mujeres afectadas y población en riesgo.

A través de talleres psicoeducativos, fisioterapia, charlas escolares, rutas de autocuidado, acciones comunitarias, formación digital y materiales divulgativos, se ha trabajado para fortalecer redes locales de apoyo y reducir barreras de acceso a recursos sociosanitarios y laborales.

Por su lado, Adela García Arroyo ha detallado que, en total, Asamma ha editado 1.000 calendarios de sobremesa y 600 calendarios de pared, que podrán adquirirse en la sede de la asociación en la capital, en la calle Jaboneros, 11, y en las mesas solidarias e informativas de eventos en los que participan.

Una treintena de mujeres socias de la entidad y diagnosticadas de cáncer de mama han participado en el almanaque para 2027, en el que cada mes se hace referencia a un plato típico de la cocina malagueña. Las fotografías se han realizado en diversos chiringuitos en dos espacios de Almogía.

Por último, García Arroyo ha añadido que el calendario también ofrece información sobre la prevención de este tipo de cáncer, a través de la autoexploración mamaria, fundamental para la detección precoz.