La Diputación de Málaga convoca la XXIV edición de los Premios a los Mejores AOVES de la provincia

La Diputación de Málaga, a través de la marca Sabor a Málaga, ha convocado una nueva edición de los Premios a los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVES) de la provincia

La convocatoria, publicada en

La Diputación de Málaga, a través de la marca Sabor a Málaga, ha convocado una nueva edición de los Premios a los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVES) de la provincia. Se trata de la vigésimo cuarta entrega de estos galardones que la institución provincial organiza y que está destinada a promocionar y mejorar la imagen y posicionamiento en un mercado cada vez más exigente y competitivo, estimular a la producción de aceites malagueños de calidad y difundir entre los consumidores su calidad y cualidades.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (Bopma) número 220 de este martes 18 de noviembre, establece tres modalidades: frutado verde intenso, frutado verde medio y frutado maduro.

Podrán presentar su solicitud aquellas almazaras o empresas productoras de aceites de oliva virgen extra legalmente autorizadas según la normativa vigente, debiendo estar inscritas en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la Junta de Andalucía, así como en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía.

Se admitirán los AOVES a granel de la campaña 2025-2026, y cada almazara podrá concursar con una única muestra de aceite de oliva virgen extra por cada una de las modalidades descritas, procedente de un lote homogéneo y preferentemente filtrado. Los depósitos deberán ser estancos y de al menos 3.000 litros.

Las solicitudes se podrán presentar desde mañana miércoles, 19 de noviembre, hasta el 2 de diciembre. Como novedad, durante esta convocatoria las almazaras podrán presentar de forma electrónica la instancia específica en el Registro Electrónico de la institución, completando el formulario.

De este modo, las empresas aceiteras podrán hacer la inscripción, cumplimentar los correspondientes anexos y aportar la documentación requerida accediendo al trámite denominado Premio a los Mejores Aceites de Oliva Virgen, cosecha 2025-2026.

Este concurso está dotado con 31.350 euros a repartir entre las tres categorías. Así, cada AOVE ganador será premiado con 9.500 euros, pudiendo concederse además menciones especiales o accésits dotadas con 2.850 euros, cantidad que será dividida entre el número de menciones especiales concedidas.

Los premios consistirán en la adquisición de productos por parte de la institución provincial para acciones promocionales. Las almazaras distinguidas podrán lucir en su etiquetado la referencia al premio y entrarán en el circuito de promoción y comercialización nacional e internacional de la marca promocional Sabor a Málaga.

En la última edición del concurso participaron una docena de empresas afincadas en la provincia, presentando a concurso 17 referencias.

Más información en la Unidad de Promoción Agroalimentaria y Ganadera de la Diputación de Málaga, en los teléfonos 952069223 y 952133662, y en el correo electrónico oficinasaboramalaga@malaga.es