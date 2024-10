Diputación de Málaga insta al Gobierno a elaborar un plan director de tráfico y muestra apoyo a la reapertura de Tívoli

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga instará al Gobierno de España y a la Dirección General de Tráfico (DGT) a elaborar un plan director que acometa medidas urgentes que permitan dar fluidez al tráfico en la provincia. Además, el órgano de representación de la Corporación ha mostrado su apoyo explícito a la reapertura del parque de atracciones Tívoli World en Benalmádena, así como a sus trabajadores.

Estas han sido las propuestas más significativas de dos de las mociones que han contado con el respaldo favorable unánime de todos los grupos con representación en la institución provincial durante la sesión plenaria celebrada este miércoles correspondiente al mes de octubre.

Así, la moción urgente 'popular' por la movilidad en la provincia ha sido respaldada en sus tres puntos, en los que, además de instar al Gobierno y a la DGT a elaborar el referido plan director para dar fluidez al tráfico, también se le pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que agilice las reuniones y los trámites para sentar las bases del tren de la Costa del Sol y que plantee la suspensión o bonificación del peaje de la Costa del Sol en la próxima reunión de trabajo de las administraciones, fijada para el 28 de noviembre.

De otra parte, la propuesta de Con Málaga en relación con el parque de atracciones Tívoli, cerrado desde 2020, también ha contado con un apoyo unánime. El texto expresa la solidaridad de la Diputación con los y las trabajadoras de este lugar tras el cierre de las instalaciones y muestra el compromiso de la institución a trabajar para que abra sus puertas cuanto antes y lo haga recuperando la plantilla de trabajadores.

Además, la Diputación insta a la Junta a convocar una mesa por la reapertura de Tívoli con representación de administraciones, sindicatos y empresa; y muestra su disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Benalmádena para la apertura del expediente expropiatorio de los terrenos.

El PP ha hecho valer su mayoría para sacar adelante una moción en la que se insta al Gobierno a que deje sin efecto la subida del IVA para los alimentos básicos, a pedirle que rebaje este mismo impuesto de la carne, el pescado y las conservas, y a que recupere la ayuda de 200 euros para familias vulnerables y que reduzca la aportación fiscal del tramo estatal del IRPF para las rentas más bajas.

El debate de la moción ha conllevado un intercambio de acusaciones entre los grupos. Así, el diputado ponente del texto, Luis Rodríguez se ha mostrado muy crítico con el Gobierno central: "Si hasta ahora ya era difícil batallar con la inflación del 19% en términos generales y de hasta un 35% en lo que se refiere a la cesta de la compra, llegar a fin de mes se complica ahora todavía más. El Gobierno del señor Pedro Sánchez no ha sabido o no ha querido poner remedio a esta subida desmesurada de precios durante los últimos años", ha expuesto.

Por su parte, el diputado socialista, José Bernal, ha acusado a los 'populares' de llenar de "embustes" el texto de la moción, y ha coincidido con el diputado de Con Málaga, Juan Márquez, en señalar que no se trata del "mejor momento" para presentar en esta moción, en el sentido en que ambos se han referido a los últimos datos de la bajada de la inflación. "No, mire, no se va a subir el IVA; se va a ir recuperando el IVA paulatinamente. El Gobierno de Pedro Sánchez del Partido Socialista no ha subido ni un solo punto el IVA mientras ha estado gobernando durante cinco años", ha esgrimido Bernal.

Por otro lado ha prosperado una moción del PSOE, con la abstención del PP, por la que la Diputación insta a la Junta a desdoblar la carretera A-384 que va de Arcos de la Frontera a Antequera a su paso por Campillos y Almargen para convertirla en autovía. Esta petición del grupo socialista también ha recibido el apoyo explícito del alcalde de Campillos, Daniel Gómez, durante su intervención en la Tribuna de Alcaldes, en la que ha demandado "las carreteras pendientes en las comarcas de Antequera y Guadalteba".

El texto de la moción socialista también recoge que la solicitud a la Junta de que licite, adjudique y ejecute íntegramente en 2025 el tramo de la A-384 que en este momento se encuentra en fase de redacción de anteproyecto, extendiendo la ejecución del primer tramo de obras de desdoblamiento hasta Campillos.

El PP se ha abstenido toda vez que si bien se mostraban de acuerdo en el contenido de la moción, han pretendido enmendar la propuesta incluyendo una petición al Gobierno de España para que Andalucía recupere el déficit de financiación que existe actualmente con la comunidad autónoma.

La diputada María Nieves Atencia, ha dicho: "Nuestra comunidad está dejando de recibir 1.522 millones de euros al año por el injusto sistema de financiación autonómica. Si disponemos de esos recursos, de ese dinero, no es que arreglemos la carretera, la 384, sino que se arreglarían muchos problemas de movilidad que tiene esta provincia".

El grupo de Vox también ha visto prosperar su moción gracias al apoyo del PP en su primer punto por la que pide a la Diputación que haga un reconocimiento de méritos en los procesos selectivos de acceso a la institución a miembros de las fuerzas armadas, en concreto a la escala de tropas y marinería, compuesta por 78.000 personas "en la escala más vulnerable de las fuerzas armadas", según ha mantenido el portavoz, Antonio Luna, toda vez que tienen un compromiso de permanencia que finaliza al cumplir 45 años y pasar a la reserva.

PSOE y Con Málaga se han opuesto a esta moción toda vez que han puesto en duda su encaje legal. Los socialistas han puesto en duda incluso si se cumplirían los preceptos recogidos en el artículo 103 de la Constitución de Igualdad, Mérito y Capacidad.

Además, PSOE y Con Málaga han retirado la moción conjunta que llevaban al Pleno para pedir un plan extraordinario de ayudas a los productores de la aceituna aloreña en el municipio de Alozaina tras una campaña en la que la producción ha sufrido una considerable merma.

Según ha explicado el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha habido un compromiso para crear una mesa al respecto en la que la institución provincial analice esta problemática y las posibles soluciones.

Salado también ha dado cuenta de una moción institucional por lo que la Diputación expresa su firme determinación a que los ciudadanos puedan gozar y tener las mejores condiciones de atención sanitaria y que, cuando acudan a los servicios de urgencia sanitarios, puedan tener una atención de calidad prestada lo más inmediatamente posible, para lo cual esos servicios deben contar con el número adecuado de médicos y personal sanitario que lo permita.

El texto recoge que la Diputación insta al Ministerio de Sanidad a reunirse con la Asociación Española de Médicos Generales, para abordar negociadamente la solución a que médicos generales que han trabajado en las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias durante años, que han demostrado sus capacidades médicas en el terreno de la práctica clínica diaria, incluyendo haber estado en primera línea de atención médica durante la pandemia, ahora queden fuera de la vía transitoria de la titulación de médicos de urgencias y de emergencias.

Y por último, la Diputación insta a la Consejería de Salud de la Junta a que abra un proceso con esa misma asociación para negociar los mecanismos en el Consejo Interterritorial de Salud para que puedan subsanarse los errores en la vía transitoria de la especialidad de médicos de urgencias y emergencias, que excluya profesionales que desempeñan su labor asistencial en las urgencias de la comunidad autónoma, y la forma en que se aplicará el Real Decreto en la comunidad autónoma andaluza.