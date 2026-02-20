Diputación de Málaga invierte cuatro millones en adecuar antiguo Hospital de Serranía como sede de Ciencias de la Salud

La Diputación invertirá cuatro millones de euros en la adecuación del antiguo Hospital Comarcal de la Serranía como sede de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ronda. - María José López - Europa Press

La Junta cede parte de este edificio al Ayuntamiento, mientras que la institución provincial invierte para reformar las instalaciones

RONDA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, han firmado este viernes un protocolo general de actuación para la financiación de la construcción y adecuación de la futura Facultad de Ciencias de la Salud de Málaga en el municipio en las antiguas instalaciones del Hospital Comarcal de la Serranía, actuación en la que se invertirán cuatro millones de euros. En dicho centro, adscrito a la Universidad de Málaga se podrá estudiar tanto el Grado de Enfermería que se imparte actualmente en el municipio como un el Grado de Fisioterapia.

Además de este protocolo, la alcaldesa y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, han firmado en esta misma jornada la cesión de parte del antiguo Hospital Comarcal al Ayuntamiento para llevar a cabo este proyecto.

Salado ha asegurado que este acuerdo es "un ejercicio de lealtad institucional" y defiende que en estas iniciativas la colaboración "no es una opción: es una obligación cuando se trata de mejorar la vida de nuestros ciudadanos"

Por eso, ha subrayado que la firma de este protocolo "no es solo un gesto simbólico: es un paso muy importante de una infraestructura necesaria y profundamente transformadora para esta comarca, ya que es una apuesta decidida por la educación superior en el interior de la provincia, por la igualdad de oportunidades y por el arraigo del talento joven en nuestros municipios del interior", y ha añadido que como medio para fijar la población al territorio "es una magnífica iniciativa".

Además, el presidente ha destacado que la adaptación del antiguo hospital para convertirlo en Facultad de Ciencias de la Salud es, "un ejemplo de eficiencia y de sostenibilidad, puesto que recuperamos un edificio existente, lo adaptamos y le damos un nuevo uso que responde a una demanda real."

OBJETIVOS

Según señalan desde la Diputación, actualmente el Centro Universitario de Enfermería 'Virgen de la Paz' de Ronda, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento de Ronda se encuentra reconocido como centro adscrito a la Universidad de Málaga (UMA) para la impartición del Grado en Enfermería por la UMA, como título universitario de carácter oficial y validez en todo el territorio español.

Dada la repercusión que los estudios sanitarios suponen para Ronda y su comarca, el consistorio rondeño y la UMA firmaron un acuerdo para ampliar la oferta formativa de dicho centro con el Grado en Fisioterapia.

En este sentido, el proyecto necesitaba unas instalaciones más amplias para poder ubicar ambos grados, de ahí el acuerdo de cesión de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos (actual titular de las instalaciones donde se ubicaba el antiguo Hospital Comarcal) al Ayuntamiento de parte del inmueble con el fin de ubicar ambos grados por un plazo de 30 años.

Debido al cambio a la actividad docente, unido al hecho de que el edificio lleva varios años cerrado, es necesario acometer una importante reforma y una vez que la UMA verifique que las condiciones de las instalaciones cumplen los requisitos para impartir la docencia de ambos grados tramitará la autorización con la Junta de Andalucía para la adscripción de los dos títulos como propios.