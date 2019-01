Diputación de Málaga lanza la aplicación 'La Noria Social Hub' para que entidades sociales colaboren y creen proyectos

Publicado 10/01/2019 16:32:33 CET

Permitirá que las 2.000 entidades sociales de la provincia conozcan, compartan y creen proyectos que generen sinergias y reduzcan costes

MÁLAGA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su centro de innovación social La Noria y junto a la Fundación Global Hub for the Common Good, ha lanzado la aplicación 'La Noria Social Hub', disponible para Android e iOS, que va a permitir a las cerca de 2.000 organizaciones sociales de la provincia incidir en las cuatro 'C' del trabajo en red: conocer, compartir, colaborar y crear proyectos y/o experiencias entre ellas.

De esta forma, La Noria pone a disposición de las entidades sociales un nuevo instrumento que ellas mismas podrán gestionar y dotar de contenido para aumentar tanto su difusión y creación de sinergias como impacto social.

El objetivo de este proyecto es que la herramienta sirva para fomentar que las organizaciones sociales de la provincia identifiquen proyectos en los que colaborar, "lo que les permitirá ser más innovadoras, incrementar su impacto social y acceder a nuevos mecanismos de financiación, algo vital para aumentar el impacto de todas ellas y su valor en nuestra sociedad", ha indicado la vicepresidenta y diputada de Igualdad e Innovación Social, Ana Carmen Mata.

Además, ha recordado la función de La Noria como espacio colaborativo abierto entre entidades sociales: "En esta ocasión va más allá, exponiendo las oportunidades para crear alianzas en el entorno virtual, facilitando el proceso y alcanzando su fin de forma más inmediata y sencilla".

Mata ha resaltado que "las sinergias son el valor principal de la innovación social por lo que debe estar presente en el día a día de cada organización".

A través de la aplicación móvil, las entidades sociales podrán exponer sus proyectos, así como necesidades, y la organización dispuesta a atender la petición o participar podrá ponerse en contacto con ella a través de la misma.

La iniciativa desarrollada por la Fundación Global Hub for the Common Good se enmarca dentro del convenio entre la Diputación de Málaga y la Obra Social 'la Caixa' para la implementación de proyectos de innovación social en la provincia.

TALLERES

Durante el mes de enero y febrero se realizarán tres novedosos talleres denominados 'hackatones' con el fin de fomentar la colaboración entre distintas entidades sociales participantes, dar a conocer la herramienta y generar sinergias que se traduzcan en proyectos colaborativos que se desarrollarán posteriormente.

La duración de cada 'hackatón' será de tres horas por sesión. Mediante una metodología práctica, se trabajará en el diseño e ideas para la colaboración y movilización de las distintas entidades participantes, buscando la formación de futuros 'ecosistemas de organizaciones' que colaboren y formen redes vivas, facilitando el diseño y ejecución de proyectos colaborativos.

Los 'hackatones' se desarrollarán en Pizarra, Marbella y en el centro de innovación social La Noria, los días 22 y 24 de enero y 6 de febrero, respectivamente. Las personas interesadas en participar ya pueden hacerlo de manera gratuita en la agenda de la web de La Noria.