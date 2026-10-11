La Diputación de Málaga programa más de una decena de actividades culturales para la próxima semana

Cartel de presentación del número especial del centenario de la 'Revista Litoral'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa una variada programación cultural para la próxima semana compuesta por más de una decena de actividades entre las que destacan las actuaciones musicales, talleres, teatro y exposiciones, que se desarrollarán en la capital y varios municipios de la provincia.

Así, y según ha detallado la institución provincial este domingo en una nota, la Biblioteca Cánovas del Castillo --ubicada en la calle Ollerías, 34-- ofrece una nueva sesión de su servicio exclusivo de consultoría educativa y/o laboral el próximo martes 13 de octubre a las 11,00 horas, de la mano de Jorge Álvaro Recena. La siguiente actividad será el 20 de octubre, a las 17,00 horas. Para participar es necesario realizar una reserva previa en la dirección web 'https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/'.

Otra de las actividades que ofrece la Biblioteca Cánovas esta semana es una nueva cita del taller de escritura juvenil donde se ayuda a los jóvenes escritores en su formación literaria, fijando conceptos como el resumen, los personajes, la estructura en tres actos y las escenas, mejorando la comunicación por escrito.

Se realizará el miércoles 14 y es necesaria la inscripción previa. Aunque el taller es de continuación, si hubiera huecos libres se irán cubriendo a lo largo de las sesiones. Las próximas de este mes serán los días 21 y 28.

También el día 14, a las 18,00 horas, la Sala infantil de la Biblioteca Cánovas del Castillo, dentro del mes de las escritoras, acogerá el taller para menores 'La niña y el bosque'. La actividad se realiza como homenaje a la escritora española Ana María Matute, ya que este año se cumplen cien años de su nacimiento. Requiere inscripción previa.

NÚMERO ESPECIAL DE LA 'REVISTA LITORAL'

Por otro lado, el miércoles 14 de octubre de 2026, a las 20m00 horas, tendrá lugar en el MVA la presentación del número especial del centenario de la 'Revista Litoral', titulado 'Cien años de navegación', que sirve como memoria histórica de un siglo de la revista y como catálogo oficial de la muestra conmemorativa. La publicación celebra los 100 años de la mítica 'Revista Litoral', fundada en Málaga en 1926 por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. La entrada es libre.

Por otro lado, se desarrollará entre los días 14, 15 y 16 de octubre el ciclo 'Ateneo(s) a las con-secuencias #3', sobre creación de cómic, que está organizado por el Ateneo de Málaga con el apoyo de Culturama, y que se desarrollará desde las 18,30 horas de dichas tres jornadas.

El ciclo pretende mostrar, a partir de profesionales de distintos ámbitos del cómic y la ilustración, el trabajo que se realiza en esta disciplina desde Málaga y su entorno más cercano. Para el taller las plazas son limitadas y las inscripciones se podrán realizar a través de la página web del Ateneo de Málaga.

Por otro lado, el día 15, como todos los jueves desde el 1 de octubre hasta el 26 de noviembre, a las 17,30 horas, Francisco Javier Fernández Roldán impartirá un curso práctico de técnicas de dibujo y diseño gráfico aplicadas a la creación de personajes, escenarios, ilustraciones y arte conceptual para videojuegos, manga y anime.

Los participantes aprenderán fundamentos de dibujo, composición, color y diseño digital mediante la creación de sus propios proyectos gráficos. Dirigido a jóvenes de 12 a 17 años que han de inscribirse previamente.

De igual modo, el Centro Cultural MVA acoge una nueva cita de EnTrance 2026 con The Autumn Defense, el proyecto musical formado por John Stirratt y Pat Sansone, dos músicos "fundamentales" de la escena alternativa estadounidense y miembros de Wilco. La banda actuará en el MVA el 15 de octubre a las 20,30 horas, y las entradas con invitación están disponibles desde el día 12 en la web 'culturama.cliqueo.es'.

El viernes 16 de octubre, a partir de las 16,30 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece nuevamente una tarde de viernes lúdica y entretenida disfrutando con amigos y familiares de una gran variedad de juegos de mesa. En las tardes de ¡Mueve ficha! se podrá jugar a diversos juegos de mesa modernos, con la ayuda del personal de la Asociación Cultural Lex Ludi Malacitana.

Por su lado, REA Danza celebra en el Centro Cultural MVA su 35 aniversario con un espectáculo que recorre la trayectoria de la compañía y a reconocer a todas las personas que han formado parte de su historia. Será el viernes 16 de octubre a las 20,30 horas. Entradas con invitación disponibles desde el 12 en 'culturama.cliqueo.es'.

La compañía La Fuga, de Producciones Teatrales La Cochera, presenta en el auditorio del Centro Cultural María Victoria Atencia la obra 'Asco', un texto de Álvaro Carrero y Virginia Muñoz galardonado con el Premio Ateneo de Teatro a la Mejor Obra Original. La cita será el 17 de octubre a las 20,30 horas. Entradas con invitación disponibles desde el día 12 en culturama.cliqueo.es

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

Por otro lado, la Joven Orquesta Provincial de Málaga (Jopma) ofrece un concierto el sábado 17 de octubre, a las 21,30 horas, en la plaza Teniente Viñas de Benalauría en el que interpretará un variado programa compuesto por obras de Federico García Lorca, Manuel de Falla, Wolfgang Amadeus Mozart, Jean Sibelius, Ruperto Chapí y Amadeo Vives.

El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge una nueva edición de la exposición de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga. 'Presencias 62. Arte Libre'. Compuesta por 55 obras de diferentes técnicas, tamaños y formatos con la que Aplama muestra la libertad creativa y el panorama plástico malagueño. La muestra se podrá visitar en el espacio expositivo Pacífico 54 hasta el 27 de noviembre de 2026. El horario es de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas, y los festivos permanece cerrado. La entrada es libre.

El espacio expositivo también acoge la exposición Arte Mayor, una muestra de arte y artesanía creada por personas mayores de la provincia. La exposición se puede visitar hasta el 30 de octubre en horario de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas, y los días festivos permanece cerrado. La entrada es libre.

El Museo de Arte de la Diputación de Antequera --calle Diego Ponce, 12-- acoge 'Eres feliz y no lo sabes', una exposición de la artista Cristina Vázquez que reúne 20 obras realizadas en óleo, acrílico y acuarela, y que propone "una particular mirada sobre esos instantes cotidianos en los que la felicidad aparece, muchas veces, sin ser conscientes de ella".

La exposición podrá visitarse en las salas temporales de la planta baja del MAD de Antequera hasta el 24 de enero de 2027, de lunes a sábado de 10,00 a 20,30 horas. Los domingos está cerrada, y la entrada es libre hasta completar el aforo.

El Centro Cultural MVA de la Diputación de Málaga --calle Ollerías, 34-- acoge una exposición que indaga en la figura de la intelectual andaluza Emilia Llanos y arroja luz sobre su relación con Federico García Lorca. La muestra 'En el universo de Emilia y Federico', organizada por el Centro Cultural Generación del 27, invita al público a "descubrir el extraordinario universo cultural, humano y artístico que compartieron Emilia Llanos y el poeta de la Generación del 27 en las primeras décadas del siglo XX".

La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre de 2026, con entrada libre hasta completar aforo. Podrá ser visitada de lunes a viernes, de 10,00 a 20,00 horas, y los días festivos permanecerá cerrada.

Además, habrá visitas guiadas gratuitas con inscripción previa para un máximo de 20 personas. Esta actividad se llevará a cabo los días 21 y 28 de octubre y los días 4 y 11 de noviembre de 2026 a las 18,00 horas.

Para participar en la visita guiada, es necesario enviar un correo electrónico a g27@malaga.es, en el que se indiquen nombre y apellidos, día, número de personas, dirección de correo electrónico y número de teléfono de contacto.