La Diputación organizará una exhibición de caballos toreros en Benamocarra con Diego Ventura y Ferrer Martín

Cartel de la exhibición de caballos toreros en Benamocarra con Diego Ventura y Ferrer Martín - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga celebrará el próximo 1 de marzo a partir de las 11.30 horas una exhibición de caballos toreros en la plaza de toros del municipio malagueño de Benamocarra con motivo del III Trofeo Aguacate de Oro, que premiará al triunfador de la corrida de rejones celebrada ese mismo día en horario de tarde y que constará de un mano a mano entre uno de los rejoneadores más importantes de la historia, Diego Ventura, y el rejoneador local Ferrer Martín.

Con este marco, por la mañana se dará a conocer, uno por uno, cada caballo de las cuadras de ambos rejoneadores, cómo se les cuida, cómo se les viste y el entrenamiento que tienen.

El acto contará con la presencia del rejoneador local Ferrer Martín y será conducido por una persona especializada en el mundo del caballo que irá realizando entrevistas y explicaciones detalladas, ha indicado la Diputación en un comuniado.

También se podrá seguir el sorteo de las reses que se lidiarán por la tarde y una degustación de productos subtropicales amenizados con cantes flamencos y una copa de vino español.

La actividad tiene como objetivo principal la promoción, el fomento y difusión del mundo del rejoneo en la provincia, el apoyo al mundo rural en uno de los municipios que más festejos taurinos celebra en la provincia a lo largo del año.