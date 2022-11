La dirección del PSOE de Málaga aprueba una resolución en contra de la construcción de la torre del puerto

MÁLAGA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha destacado que los socialistas han aprobado una resolución en la última reunión de la Ejecutiva provincial "en la que dejamos claro que estamos a favor de nuestro horizonte, de nuestro patrimonio y de la ciudad de Málaga, por eso estamos en contra de la construcción del hotel rascacielos en el dique de Levante del puerto de la capital".

Pérez ha incidido en que "no es nuestro modelo, no queremos un modelo especulativo que dé la espalda a la ciudad de Málaga, por eso apostamos por un modelo distinto, de menos torres con una ciudad inclusiva y que dé oportunidades a sus vecinos y vecinas". En definitiva, ha sostenido, "no queremos una torre rascacielos en el dique de Levante que hipotecaría el futuro de la ciudad de Málaga durante generaciones y generaciones".

En concreto, la resolución socialista "refuerza su compromiso con que, si el PSOE alcanza la Alcaldía en las elecciones municipales de 2023, no permitirá que se construya este proyecto producto del modelo de especulación urbanística al que ha sometido el PP a la capital", ha reiterado en un comunicado Pérez.

También ha recordado que el PSOE de Málaga "comenzó a marcar distancia en 2018 con el proyecto del hotel de la torre del puerto en el dique de Levante "tras un proceso de escucha activa".

"El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga solicitó al equipo de gobierno tres cuestiones básicas: la bajada en altura, la reducción del basamento, para adaptarse a la fachada portuaria, y una consulta ciudadana, para reconciliar el proyecto con la ciudadanía", ha añadido.

Al respecto, ha señalado que "pasados los años, y pese a nuestra insistencia, el equipo de gobierno no ha querido llevar a cabo ninguna de estas acciones, ni siquiera una consulta ciudadana" y ha incidido en que "no estamos en contra del proyecto de la torre del puerto, sino de su ubicación; Málaga ya está sufriendo demasiado impacto visual negativo en los últimos años", han expresado en el documento, en el que también advierten "de la connotación que supondrá seguro tener que apagar nuestra Farola".

Para los socialistas de Málaga, "la torre del puerto no cabe en el modelo de ciudad que defendemos los socialistas. No compartimos un modelo de ciudad que impone un cambio sideral en la fisonomía de nuestra ciudad, que ocupa el espacio público para beneficio de unos pocos y que no respeta el patrimonio de Málaga". "Proyectos como este no son compatibles con la ciudad sostenible que aspiramos ser", concluye la resolución aprobada.