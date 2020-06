Discotecas y salas de fiesta de Málaga lamentan la "incertidumbre" y reclaman abrir cumpliendo las medidas sanitarias

MÁLAGA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector de las discotecas y salas de fiesta continúa con la "incertidumbre" en pleno proceso de desescalada y después de que Andalucía no permita la apertura del interior de las mismas en la fase 3, por lo que han advertido de que, de continuar así, muchos "van a cerrar" definitivamente, e, incluso, "desaparecer". Por ello, reclaman que puedan abrirse cumpliendo las medidas higienico-sanitarias establecidas al igual que ya han hecho otros sectores.

Así lo ha informado el presidente la Asociación de Salas de Fiesta y Discotecas --Málaga de Noche--, Juan Rambla, quien ha mostrado la preocupación del sector porque "llevamos tres meses cerrados", advirtiendo del panorama que presenta la nueva normalidad.

Rambla ha precisado también que este pasado miércoles mantuvieron una reunión con el Gobierno andaluz y "aunque nos escucharon amablemente y le hicimos una propuesta, que ellos van a pasar al departamento de Sanidad, no sacamos nada en claro".

"No tenemos ningún compromiso de cuándo nos podemos incorporar", ha lamentado, al tiempo que ha recordado que ya hay lugares donde están abiertas las discotecas como Aragón, Logroño, Tarragona o Valencia, que ésta última aunque está en fase 2 al pasar a fase 3 podrán reabrir. "Hay muchas comunidades que tienen previsto poder abrir y nosotros seguimos en un estado de incertidumbre", ha criticado.

Rambla ha advertido, en declaraciones a Europa Press, de que "los gastos siguen corriendo, todos los meses hay alquileres, hay gastos de mantenimiento de las discotecas y, al final, no tenemos ningún tipo de ayudas y esto no hay quien lo aguante", lamentando que "van a cerrar muchas, van a desaparecer". Es más, ha incidido en que "si esto sigue durando mucho tiempo lo que va a desaparecer es el sector completo".

"A pesar de la mala fama que puedan tener las discotecas es una oferta que complementa a la oferta turística de la ciudad, de la región y del país", ha valorado, aludiendo a los estudios que señalan que hay un porcentaje de población que decide su lugar de vacaciones en función del ocio nocturno de la ciudad: "Si perdemos este sector, la oferta turística se va a quedar coja y habrá otros destinos que nos adelanten", ha asegurado.

De igual modo, el también vicepresidente de Andalucía de Noche, la Federación andaluza de Salas de Fiesta, Discoteca y Ocio Nocturno, no entiende por qué no se pueden abrir las discotecas "cumpliendo las mismas normas que los demás", aludiendo al distanciamiento social, el uso de las mascarillas y las medidas higiénico-sanitarias.

En este punto, ha explicado que han planteado una oferta en la que habría dentro de la nueva normalidad dos fases, siendo la primera hasta el 15 de julio en la que el sector funcionaría "con mesas colocadas por la discoteca y donde la gente estaría bailando alrededor de la mesa y cada grupo con la distancia de seguridad respecto a los otros grupos", al igual que ocurre en la hostelería.

Así, ha señalado que se funcionaría cumpliendo toda la normativa de higiene, recordando que han realizado un protocolo junto con el Instituto de Calidad Turística, aprobado por Sanidad. "Cumpliendo la normativa de higiene, como una persona permanente limpiando los baños, la limpieza cuando se cambia de clientes, gel por todos los lugares, distancias marcadas, etcétera... no entendemos por qué no podemos abrir igual que los demás".

También ha señalado como "ventaja" que los locales de ocio nocturno, a diferencia de otros, tienen "controladores dentro de las salas y cuando alguien hace algo mal es muy fácil advertirle, porque están acostumbrados".

"Si se puede ir en un autobús o en un metro, que ya no cuenta con restricción de aforo por qué no podemos estar en una discoteca, en la zona de pista de baile con mascarilla", se ha preguntado, señalando, que si se generan zonas con distanciamiento y que se cumplan esas normas "por qué no podemos abrir".

Por ello, en el planteamiento propuesto por el sector en esta primera fase se abriría con una zona delimitada y con aforo muy concreto de gente que pudiera estar ahí, cumpliendo las normas higiénico-sanitarias. Ya en una segunda fase estarían operativas las pistas de baile normales, aunque los clientes deben llevar mascarilla, hasta que se levante la obligatoriedad.

"El que quiera estar en pista de baile sabe que se tiene que poner la mascarilla", ha recordado, y el que quiera estar en otro sitio podrá hacerlo "al igual que en un restaurante o una cafetería", donde hay un porcentaje de aforo: "Estarían de la misma forma".

PÉRDIDAS

En cuanto a pérdidas del sector en Málaga, ha señalado que aún no han calculado pero "casi da miedo, porque, al final, tenemos claro que no vamos a recibir ayudas porque, desgraciadamente, por más que pedimos nadie nos ayuda".

Al respecto, ha agregado que la única ayuda "real" que han tenido son los ERTE, ya que los ICO "no es una ayuda, es pan para hoy y hambre para mañana, porque hay que devolverlo y nos vamos a encontrar que cuando se abran los negocios con menor venta y menores ingresos vamos a tener los gastos multiplicados, porque vamos a tener los normales del negocio más los gastos de los meses cerrados; y hay que devolver los préstamos, con intereses bajos, pero con intereses". "Eso no es una ayuda real, es para que no cierres hoy, pero si seguimos así ni siquiera eso", ha lamentado.

Por último, ha incidido en que de las discotecas no solo viven los que trabajaban, como los dueños, camareros o porteros, entre otros, "es que hay gente que hace vasos de cristal que consumimos en las discotecas, comerciales de productos, empresas de todo tipo y montones de puestos de trabajo que giran alrededor", ha incidido. "Las discotecas somos una parte del engranaje de la rueda", ha concluido.