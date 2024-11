La diseñadora Naya Ahdab, de la escuela Parsons París, gana el Premio David Delfín de la Diputación de Málaga

La joven creadora francesa recibe el galardón, dotado con 10.000 euros, por su colección 'Neuroblastome'

MÁLAGA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diseñadora Naya Ahbad, de la escuela Parsons París, ha ganado el Premio Internacional de Moda David Delfín Talento Original 2024, certamen organizado por la Diputación Provincial de Málaga a través de Málaga de Moda y La Térmica. Nacida en 2002 en Nueva York (EEUU) y de nacionalidad francesa, la joven creadora presentó su colección 'Neuroblastome'. La recién graduada en el prestigioso centro parisino trajo a Málaga su última propuesta compuesta por siete piezas, que exploran el viaje de la autoaceptación y la confianza en uno mismo.

La diseñadora ha explicado "que se ha concentrado en la idea de que un cuerpo y sus historia puedan se puedan esculpir en una prenda y viceversa, destacando las diferencias y transformaciones de una prenda en contacto con una silueta deformada". Para 'Neuroblastome' ha utilizado colores planos, telas con mucha caída y una gama cromática de tonos neutros.

Por su parte, la creadora gallega Sara Maneiro, graduada en Bellas Artes y especializada en Diseño de Moda y Dirección Creativa por la Universidad de Vigo, obtuvo con su primera colección 'El objeto sentimental y el hogar' la beca David Delfín para asistir como finalista en la edición del próximo año. Su propuesta explora a través de la experimentación con la confección y la gráfica, el concepto del hogar y los lazos sentimentales que desarrollamos con los objetos.

Naya Ahdab recibió el galardón dotado con 10.000 euros y una estatuilla diseñada por la artista visual Irene Molina. La pieza ha sido inspirada en algunos dibujos de David Delfín y en la colección TuttiFrutti de primavera-verano que presentó el diseñador malagueño más internacional en la Fashion Week Madrid de 2013.

"La Térmica vuelve a ser el epicentro de la innovación, de la modernidad y del talento. Estamos profundamente orgullosos de la respuesta que ha tenido nuestra llamada", ha asegurado Manuel López Mestanza, vicepresidente de Cultura de la Diputación Provincial, minutos antes de la entrega del galardón este pasado miércoles.

"Hoy Málaga se ha convertido en un lugar más del talento emergente de la moda y la prueba la hemos visto en los desfiles de los finalistas de este Primer Premio Internacional de Moda David Delfín Talento Original 2024", agregó.

Esperanza González, diputada de Desarrollo Económico Sostenible, agradeció a la familia de David Delfín el apoyo para que el galardón pueda llevar su nombre, destacó la profesionalidad de los equipos organizadores y el buen hacer y la gran creatividad de todos los finalistas.

NUEVE FINALISTAS Y 92 SOLICITUDES PRESENTADAS

Un total de 92 diseñadores de todo el mundo presentaron su candidatura. De hecho, la convocatoria de esta primera edición contó con un 23% de solicitudes extranjeras, con participantes de países como Estados Unidos, Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Japón. Tras el proceso de selección realizado por el comité de expertos, los nueve finalistas presentaron sus propuestas ante el jurado este pasado 20 de noviembre.

Además de la diseñadora galardonada y la finalista, Milagros Pereda, de la escuela Parsons París, trajo su proyecto titulado 'Distortion'. Nia de Fer, de la Escuela Superior de Diseño; una de las escuelas de la Universidad Ramon Llull de Cataluña, presentó 'To all women, To all mothers' y Hanjiao Wang, procedente de The new School y Parsons París, fue seleccionada por su proyecto 'Dream'. Desde la ESDI de Sabadell llegó Alejandro Abadía Grimaldos con su trabajo 'Lux in Tenebris'.

Los otros tres diseñadores finalistas fueron Andrea Godoy de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja por su propuesta 'Final, Final, Final', Marín, que llegaba desde la Escuela Superior de Diseño de Madrid con su colección titulada 'La Madrugá' y Mandula Maczkó, de Polimoda, que desfiló con las creaciones de 'To watch and to be watched'.

La Diputación Provincial de Málaga, a través de La Térmica y Málaga de Moda, ha organizado el certamen de moda SPAM, que ha contado con Kia como coche oficial. La producción de los desfiles ha corrido a cargo de la prestigiosa empresa ESMA Eventos, coordinados por Esther García, y la curadoría de contenidos ha sido de Charo Mora. Han colaborado en la iniciativa Costa del Sol Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, Coeo Apartamentos, Cervezas Victoria, ESAD Málaga y Wella Professionals.