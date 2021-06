Diseñan una aplicación para detectar anomalías y patologías oculares

MÁLAGA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar de investigadores de las universidades de Málaga, Sevilla y Valladolid ha diseñado una aplicación informática para detectar anomalías y patologías oculares.

Se trata de la app 'Beyond the Eye' que, mediante inteligencia artificial, reconoce trastornos relacionados con la salud ocular a través del reconocimiento de patrones obtenidos por fotografías y vídeos grabados por el usuario siguiendo una serie de instrucciones.

La aplicación busca convertirse en una herramienta de diagnóstico preliminar, así como facilitar el contacto del usuario con los profesionales sanitarios del campo de la oftalmología y optometría, ya que permite la realización de videollamadas cuando no se puede asistir a consultas presenciales, por ejemplo, en circunstancias especiales como las marcadas por la pandemia de la COVID-19.

"Además del uso individual por parte del usuario, esta app podrá ser aplicada en centros de atención primaria y hospitales", ha explicado el profesor de la ETSI Informática de la UMA, José Luis Pastrana, uno de los autores de la misma.

Asimismo, han explicado desde la UMA en un comunicado 'Beyond the Eye' ha resultado ganadora del concurso 'Shark Tank', celebrado en el marco de la VII conferencia internacional IMFAHE-International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education-.

Esta cita científica es el punto de encuentro de todos los miembros que forman parte de la plataforma de mentorización IMFAHE, que promueve el contacto estos investigadores con los centros y las universidades más prestigiosas del mundo.

La conquista de este concurso internacional permitirá a los autores de la app conseguir financiación para comenzar a desarrollar la idea. Así, la ingeniera de la ETSI de Telecomunicaciones de la UMA Lorena Pérez; los investigadores de la US Álvaro Santana, Sonsoles Salto y Pedro Martín, de la Facultad de Farmacia-IBIS, IBIS-HUVR y CNA-US, respectivamente, y Laura Valencia, del Instituto de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid son los otros miembros del equipo científico multidisciplicinar que ha desarrollado 'Beyond the Eye'.

IMFAHE-UMA

La Universidad de Málaga junto con la de Sevilla, en el marco de Andalucía TECH, participa desde el curso académico 2016/17 en los programas puestos en marcha por la Imfahe.

El objetivo de la colaboración UMA-Imfahe es fomentar el desarrollo profesional, la excelencia educativa e investigadora de la comunidad universitaria, así como promover la transferencia de conocimiento global en tiempo real, las colaboraciones multidisciplinares efectivas y fomentar el emprendimiento y la innovación.

Para ello, se integra la Universidad de Málaga junto a una decena de universidades europeas en una red de innovación que promueve la interacción de un grupo selecto de estudiantes y profesores universitarios con profesionales internacionales afiliados a universidades y organizaciones de excelencia mundial como la Universidad de Harvard, MIT, Princeton o Google entre muchas otras.

Establecer contactos con profesionales de alto valor u organizar actividades de áreas diversas para formar a estudiantes, principalmente de máster y doctorado, como el concurso 'Shark Tank' son algunas de las iniciativas puestas en marcha por IMFAHE, puente entre el talento y las oportunidades.