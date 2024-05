Un documental repasa la trayectoria del artista Aaron Johnson, que exhibe su obra más reciente en La Térmica (Málaga)

MÁLAGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El pintor norteamericano Aaron Johnson exhibe en La Térmica de Málaga 'We are made of stardust' ('Estamos hechos de polvo de estrellas'), una muestra que reúne una selección de su obra más reciente y que ha supuesto su primera individual en España. Desde el 16 de febrero y hasta el 2 de junio estas obras se pueden ver en este centro cultural de la Diputación.

En estos meses, se ha producido y lanzado el documental 'Aaron Johnson's Journey into Art', una entrevista que ahonda en la trayectoria del artista, además de explicar su proceso creativo y su manera de entender el arte durante las distintas etapas que han marcado su pintura, ha detallado la institución provincial en un comunicado.

Johnson abrió las puertas de su estudio en Nueva York, poco antes de su traslado a Los Ángeles, mientras preparaba las obras que iban a formar parte de la exposición que se exhibe en la sala 014 Vélez-Málaga de la Térmica.

El artista relata en el documental su "pasión" desde niño por el dibujo, por la naturaleza y los animales. También apunta que pensó en estudiar Medicina, aunque el arte siempre estuvo presente en su vida, y que toda su perspectiva cambió cuando se mudó a Nueva York. Johnson comenta cómo es su proceso creativo en esta última etapa y cómo gestó las piezas que conforman 'We are made of stardust'.

"Mi trabajo es muy fluido, improvisado e intuitivo, así que no pinto a partir de un boceto ni tengo una idea preconcebida de cómo va a quedar exactamente el cuadro", señala Aaron Johnson. "Más bien pienso en la pintura como si fuera una fuerza de la naturaleza, para mí es un proceso de descubrimiento", agrega.

El artista explica que utiliza tintes acrílicos diluidos en agua sobre el lienzo húmedo, "de modo que cada marca se extiende, se derrama y fluye de forma natural. Es como un proceso de acción y reacción", apunta. Luego interviene en el resultado con pinceles, a menudo atados con cinta adhesiva a los tacos de billar para poder tener un mango largo y trabajar con el lienzo sobre el suelo.

'WE ARE MADE OF STARDUST'

Un total de 16 acrílicos de diferentes formatos, realizados entre 2022 y 2023, componen esta serie con la que el artista "explora los orígenes cósmicos del mundo y los seres que lo habitan y ahonda en la interconexión de todos ellos desde su creación más remota", destaca la Diputación.

Esta selección de piezas procedentes de Los Ángeles y Shangái ha sido comisariada por Gwenvael Launay bajo la dirección y coordinación de la Almine Rech Gallery. La exposición ha supuesto el proyecto "más ambicioso" hasta la fecha visto en el país de un autor cuya obra forma parte de las colecciones de instituciones como el MoMA de Nueva York, la Fundación Frederick R. Weisman de Los Ángeles, la Colección Solo de Madrid o el Hudson Valley Center for Contemporary Art.

Desde la institución provincial se subraya que la exposición, que enfila su recta final en Málaga, exhibe "una cautivadora colección llena de color e imaginación, repleta de detalles que atrapan al espectador, de personajes luminosos y juguetones, seres espontáneos cargados de humor, caricaturescos, grotescos y extraños a la vez, perfiles extraterrestres que conviven con rostros humanos fácilmente reconocibles".

Aaron Johnson vivió y trabajó en Nueva York en las últimas décadas, aunque actualmente reside en Los Ángeles. En 2005 obtuvo un máster en Bellas Artes en el Hunter College de Nueva York.

Su obra forma parte de colecciones permanentes como la del Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Fundación Weisman de Los Ángeles y la Colección Solo de Madrid y se ha incluido en exposiciones de centros tan relevantes como el MoMA, Mass MoCA y el Centro de Arte Contemporáneo del Valle del Hudson. También en galerías como la Almine Rech, Bruselas, Almine Rech, Shanghai y Gana Art de Seúl.

Ha recibido premios como la MacDowell Colony Fellowship, la residencia Yaddo y la residencia Marie Walsh Sharpe Space Program. La obra de Johnson ha sido reseñada en numerosas publicaciones como The New York Times, The Huffington Post, The Village Voice, Art News, ArtForum y Vice.