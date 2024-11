Ecovidrio impulsa el reciclaje de vidrio en Málaga con entradas para la Copa Davis y la Billie Jean King Cup

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ecovidrio y la ITF, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, han puesto en marcha una campaña para fomentar el reciclaje de vidrio a la vez que promocionan las competiciones de la Billie Jean King Cup y la Copa Davis, que se celebrarán en Málaga del 13 al 20 de noviembre y del 19 al 24 de noviembre, respectivamente, y reunirán a las mejores selecciones de tenis masculino y femenino del mundo en la lucha por el título de Campeones del Mundo.

Los ciudadanos tendrán la oportunidad de canjear envases de vidrio por entradas para estos prestigiosos torneos, promoviendo así el reciclaje y la sostenibilidad ambiental. En total, se repartirán 2.700 entradas, 1.200 para la Copa Davis y 1.500 para la Billie Jean King Cup.

Las entradas serán para los partidos de Billie Jean King Cup los días 14 de noviembre: SVK vs USA, 16 noviembre: JPN/ROU vs ITA y 17 de noviembre a las 10h: AUS vs SVK/USA y a las 17h: CAN vs GER/GBR. En el caso de la Copa Davis, el 20 de noviembre: GER vs CAN y el 21 noviembre: USA vs AUS.

Para ello, el próximo 9 de noviembre se habilitarán dos puntos en la ciudad donde los malagueños podrán depositar sus envases de vidrio. En concreto, deberán acudir al Distrito Oeste-Cruz del Humilladero (plaza Cruz del Humilladero, junto a las entidades bancarias) y al Distrito Este-Av. Juan Sebastián Elcano, 133, en horario de 10.30 a 14.00 y de 17 a 20.00 horas.

Aquellos vecinos que entreguen, al menos cinco envases de vidrio vacíos recibirán un código con el que podrán canjear dos entradas para disfrutar en vivo de los emocionantes partidos que tendrán lugar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. La promoción estará activa hasta final de existencias, según las condiciones recogidas en el rasca para cada tipo de torneo.

Esta campaña tiene como objetivo fomentar el compromiso ciudadano con el reciclaje y la protección del medio ambiente. En sintonía con los valores de sostenibilidad, los torneos también contarán con otras acciones, como la instalación de una pirámide de miniglús personalizados con imágenes de los jugadores, que estará ubicado en la calle Armengual de La Mota, esquina con el Corte Inglés, el martes 19 de noviembre de 10.30 a 14 horas y de 16.30 a 20 horas.

Los aficionados podrán participar en una actividad interactiva donde, respondiendo preguntas sencillas sobre reciclaje de vidrio, podrán llevarse uno de estos miniglús hasta final de existencias.

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, ha declarado que "una vez más apoyamos una iniciativa que va a ser muy bien acogida por la ciudadanía y que además va a tener un impacto importante en la concienciación del reciclaje. Tenemos que seguir en esta línea".

Por su parte, Borja Vivas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, ha señalado que "desde el Ayuntamiento de Málaga y, en concreto, desde el Área de Deportes, estamos encantados con esta actividad que organiza Ecovidrio.

Es la tercera vez que se realiza, y en las ocasiones anteriores ha sido un éxito rotundo. Las entradas se agotan, ya que siempre despierta gran expectación entre el público. Además, este año contamos con la participación de España, tanto en el equipo masculino como en el femenino, y con la retirada de Rafa Nadal, lo que aumenta aún más la expectativa.

Además, ha insistido en que "con esta iniciativa, buscamos concienciar a la población sobre la importancia del reciclaje, ofreciendo como incentivo entradas gratuitas para la Copa Davis y la Billie Jean King Cup. Es una excelente oportunidad para que los malagueños disfruten del mejor tenis del mundo en la mejor ciudad del mundo".

Desde Ecovidrio, su gerente de zona en Málaga, Jesús Gutiérrez, ha destacado que "un año más, damos continuidad a esta campaña durante la celebración de la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, en la que aparte de fomentar el reciclaje de los envases de vidrio entre la ciudadanía, intercambiando envases de vidrio por entradas, se diseñan planes y criterios de sostenibilidad para contribuir a la generación de impacto positivo, a la vez que a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas".

Para Celia Angulo, representante de ITF/Tennium, "estamos muy satisfechos con el funcionamiento de la campaña en Valencia durante la Fase de Grupos y emocionados de implementarla nuevamente en la Final 8 en Málaga. Esta iniciativa nos permite promover el deporte en las comunidades locales a través de actividades de reciclaje y concienciación ambiental en eventos internacionales."

DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE

Además de ser sede de dos de las competiciones más importantes del tenis mundial, Málaga quiere dejar huella como una ciudad que impulsa la sostenibilidad. Esta acción refuerza el vínculo entre deporte y medio ambiente, aprovechando el impacto mediático de eventos internacionales para concienciar sobre el reciclaje y la gestión responsable de los residuos.

La Copa Davis y la Billie Jean King Cup representan no solo una oportunidad para disfrutar de deporte de alto nivel, sino también para participar en un esfuerzo colectivo por un futuro más sostenible. Beneficios medioambientales del reciclado de vidrio

El reciclaje de vidrio es crucial para la protección del medio ambiente. El vidrio es un material 100% reciclable y puede ser reutilizado infinitas veces sin perder calidad ni pureza.

Al reciclar una botella de vidrio, ahorramos energía, reducimos la emisión de CO2 y evitamos la acumulación de residuos en los vertederos. Además, el reciclaje de vidrio ayuda a conservar los recursos naturales, ya que disminuye la necesidad de extraer materias primas.