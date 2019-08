Efecto Mariposa y Coti cierran este sábado la programación del festival Marenostrum Fuengirola

Publicado 30/08/2019 17:09:35 CET

MÁLAGA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una actuación conjunta de la banda local Efecto Mariposa acompañados del artista internacional Coti cerrará la programación estival de la cuarta edición del festival Marenostrum Fuengirola este sábado 31 de agosto.

Efecto Mariposa, que formó parte del cartel de la primera edición del Marenostrum, repasará en el festival los temas de su último disco 'Vuela', además de interpretar las canciones que les han llevado a escenarios de distintos puntos del país e incluso, del extranjero, según informaron desde el Ayuntamiento.

Por su parte, Coti mostrará ante el público de Fuengirola lo más recordado de su extensa carrera como cantante, músico, compositor y autor de joyas del rock en español.

Artistas como Bob Dylan, Jennifer López, Manuel Carrasco o Rod Stewart han pasado por el escenario del Marenostrum, que también ha acogido espectáculos como el MUF Beach Festival con Daddy Yankee como cabeza de cartel, Back to the 90's o el Rock the Coast Festival, con Scorpions y Europe, entre otros.

La vocalista de Efecto Mariposa, Susana Alva, comentó durante la presentación del evento que la previsión es que cada banda toque alguno de sus temas por separado "y que también haya alguna que otra sorpresa".

Como recordaron entonces, para ellos es una fecha marcada en rojo en su calendario de eventos "porque tocar en casa es especial"". Por su parte, Frasco Ridgway, componente de Efecto Mariposa, resaltó que "es un honor actuar en un festival que en tan poco tiempo ha cogido tanto nombre entre el público, los músicos y también entre productores musicales y demás dentro del panorama nacional".

Las entradas están a venta en la web www.marenostrumfuengirola.com. Como es habitual, las puertas del recinto se abrirán el día 31 a las 20.00 horas y los artistas subirán al escenario a partir de las 22.00 horas.