Ekan, el primer gorila andaluz nacido en Bioparc Fuengirola (Málaga), cumple dos años

FUENGIROLA (MÁLAGA), 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ekan, el primer gorila occidental de llanura andaluz nacido en Bioparc Fuengirola (Málaga), ha cumplido dos años este lunes. Así, se ha cumplido el segundo aniversario de "uno de los hitos más importantes" para la historia del parque y "para la conservación 'ex situ' de uno de los primates más amenazados del planeta".

De esta forma, el equipo del parque inició el 7 de noviembre de 2020 los trabajos diarios en las instalaciones interiores "sin imaginar la sorpresa que les esperaba", han señalado desde Bioparc Fuengirola a través de un comunicado. Durante esa noche, Buu, la hembra de gorila, había dado a luz a un pequeño macho que se convertía en el primer gorila occidental de llanura nacido en Andalucía.

Dos años después, los visitantes pueden contemplar "lo mucho que ha crecido este pequeño y cómo ha evolucionado su relación con el resto de los miembros que componen el grupo de esta especie albergado en Bioparc Fuengirola".

El responsable de zoología del centro, Antonio Garrucho, ha explicado que "el pequeño ha superado la fase en la que está las 24 horas del día junto a su madre y ahora ha iniciado una etapa de descubrimientos y juegos". Ha añadido que la relación con su padre es "cada vez más fuerte" y que pasan tiempo juntos jugando.

Asimismo, prevé que Ekan "irá independizándose y experimentando cambios sociales". Hasta los cuatro o cinco años, su evolución estará marcada por el carácter del macho y su poder en el grupo.

Este crecimiento y apertura de relaciones con el resto de los gorilas está permitiendo a los cuidadores comenzar a establecer pautas de entrenamiento para facilitar posibles manejos futuros. "Ya comienza a tener definido, por ejemplo, su sitio de alimentación", algo que el equipo premia, ha señalado Garrucho.

Bioparc Fuengirola colabora desde 2004 en la conservación de esta especie, año en el que recibió un grupo no reproductor de gorilas formado por dos hembras y un macho. Tras la pérdida del macho Ersnt en 2017, debido a su avanzada edad, la European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) y el coordinador del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP) asignaron al parque la misión de acoger un grupo reproductor de estos primates y afrontar un papel activo en el programa.

"La larga experiencia y el profundo conocimiento sobre gorilas del equipo fue decisivo para esta asignación", han destacado. Este nuevo grupo reproductor comenzó a formarse con la llegada en 2018 de Echo y Buu, completado con la joven Wefa en 2019.