Un emprendedora realiza en un obrador artesano en Málaga toda la transformación de la haba de cacao en chocolate

MÁLAGA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresaria malagueña Mayte Sánchez ha puesto en marcha en el núcleo de Benajarafe, en la localidad de Vélez-Málaga, un obrador artesano donde trabaja el cacao en todo su proceso de transformación, desde la haba hasta llegar a la tableta de chocolate; es decir, siguiendo la filosofía y el sistema del 'Bean to bar'.

Este obrador comenzó a funcionar en noviembre del pasado año 2019 según ha señalado Sánchez, quien ha indicado que "en España somos unas doce personas las que tenemos esta forma de trabajar 'Bean to bar'". Ella misma compra la materia prima y hace la elaboración, distribución y venta del producto final, a través de su empresa Maychoco, en muchas ocasiones, directamente a establecimientos.

Con su propias manos, de forma artesana, esta profesional se encarga del tueste de los granos de cacao y hace todo el proceso hasta atemperar esas semillas para convertirlas en un chocolate fino de aroma, ha explicado Sánchez en declaraciones a Europa Press, apuntando que en sus elaboraciones del tipo 'Bean to bar' utiliza cacao procedente de Cusco, en Perú.

Ha señalado que del chocolate que trabaja "hay solo un diez por ciento en el mundo", destacando que procede de plantaciones en las que "se paga bien al agricultor y en las que se respetan a las familias que lo recolectan, evitando el trabajo infantil o la explotación, y dando visibilidad a todo el proceso". "Esa es la filosofía del 'Bean to bar'", ha apuntado.

"Se busca un cacao de mucha calidad, no solo en el producto en sí sino también en las condiciones de los productores", ha indicado esta artesana malagueña, quien ha incidido, además, en el compromiso con la sostenibilidad del medio ambiente y de la naturaleza, añadiendo que "sabemos hasta de la finca de la que viene el cacao que compramos".

Ha indicado que en otros casos utiliza cacao de República Dominicana, comprando la cobertura ya hecha, y ha añadido que en algunas elaboraciones propias incorpora productos de proximidad, como mangos de la comarca malagueña de la Axarquía, aceite de oliva virgen extra (AOVE) y almendras de cooperativas de la provincia o sal procedente de las salinas de Cádiz, lo que es "un valor añadido".

Sánchez ha reconocido que la situación actual por la crisis del coronavirus afecta, porque "el negocio ha bajado al no poder estar pendiente de la venta directa y explicar a la gente cómo es el proceso y el producto"; pero lejos de parar, "estoy aprovechando para investigar, hacer nuevas pruebas, como un 'Bean to bar' de chocolate con leche o añadir nísperos de Sayalonga", ha dicho.

Su idea es que todas sus producciones sean 'Bean to bar' y también está introduciendo sus elaboraciones de chocolates en las cocinas de restaurantes de la provincia. Aunque una de las líneas de negocio que más le apasiona es la de las catas, estando certificada en el II nivel como catadora de chocolate por el International Institute of Chocolate and Cacao Tasting (IICT).

En esas catas, esta malagueña explica cómo se introdujo el cacao en Europa y todo lo relacionado con las plantaciones y la elaboración. Ahora, se está planteando realizarlas online durante el estado de alarma por el coronavirus.

"Disfruto mucho hablando de las catas y es muy divertido", ha confesado, apuntando que la gente que participa degusta diferentes tipos de chocolate 'Bean to bar' también realizados por compañeros de distintos lugares de España que usan cacaos de países diferentes y tienen otras formas de elaboración.