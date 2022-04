Endesa convierte a Málaga en primera red de distribución controlada en tiempo real gracias a la inteligencia artificial

MÁLAGA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Pastora, acrónimo de Preventive Analysis of Smart Grids with Real Time Operation and Renewable Assets Integration (Ánálisis preventivo de Redes Inteligentes con Operación en Tiempo Real e Integración de Recursos Renovables), liderado por la filial de infraestructura y redes de Endesa, e-Distribución, ha permitido dar nuevos pasos en el diseño de las redes de distribución del futuro, claves para la descarbonización del sector energético y la electrificación de la economía.

Así lo han presentado este martes en Málaga el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán; la delegada del Gobierno de la Junta en Andalucía, Patricia Navarro; la concejala delegada de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, Susana Carillo; y Antonio Gómez, director de la Cátedra Endesa Red de la Universidad de Sevilla.

"Pastora ha permitido desplegar en un entorno real una nueva generación de sensores y dispositivos inteligentes, obteniendo a través de herramientas únicas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje profundo y el análisis de millones de datos, un diseño avanzado de redes más fiable que permite prevenir cualquier incidencia y mejorando la calidad de servicio", ha indicado Sánchez Durán.

Este proyecto ha desplegado en Málaga durante los últimos cuatro años algunas de las soluciones que van a permitir mejorar la capacidad y resistencia de las redes de distribución en el futuro. El Smart City Living Lab de Málaga, "que se ha consolidado como un centro de experimentación y desarrollo de las tecnologías de distribución de energía eléctrica, ha sido el laboratorio real donde se han probado las nuevas soluciones entre 20.000 clientes domésticos, 300 industriales y 900 de servicios".

El proyecto ha aplicado instrumentos y herramientas que "avanzan hacia una mayor digitalización de la red de distribución y que se agrupan en torno a tres pilares: nuevos sensores y dispositivos inteligentes, herramientas de IA (Inteligencia Artificial) para la supervisión y el control preventivo de la red en tiempo real y herramientas de tratamiento de información en tiempo real (Big Data) y análisis de las series históricas de datos para ayudar a prevenir incidencias y averías".

En concreto, Pastora ha integrado en la red una nueva generación de dispositivos inteligentes para la monitorización y control de los centros de transformación de media y baja tensión, desde transformadores inteligentes para controlar el nivel de tensión, a cuadros de baja tensión capaces de proporcionar más medidas y con más precisión que los equipos utilizados hasta el momento.

Además, se han empleado cámaras térmicas para ayudar a predecir averías a partir de la temperatura de las instalaciones gracias al análisis de imágenes y se han instalado pequeños sensores que permiten obtener la temperatura de los elementos instalados con mucha precisión y en tiempo real.

El desarrollo de herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial basadas en aprendizaje profundo (Deep learning) ha permitido avanzar en el mantenimiento predictivo de la red al correlacionar las variables eléctricas con las imágenes térmicas para detectar posibles averías.

El proyecto ha sido desarrollado por un consorcio liderado por Endesa, a través de e-distribución, en el que han participado Ayesa, Ormazabal, Ingelectus, Aicia, (organismo de investigación vinculado a la Universidad de Sevilla) y el grupo SiPBA (grupo de investigación vinculado a la Universidad de Granada).

Pastora ha tomado como base los positivos resultados del proyecto Monica (Monitorización y Control Avanzado de redes de distribución MT y BT), para desarrollar y probar soluciones inteligentes e innovadoras para desarrollar redes más flexibles, fiables y eficientes y dar respuesta a las necesidades del nuevo modelo eléctrico con la integración masiva de las energías renovables, los nuevos modelos de autoconsumo o la progresiva incorporación del coche eléctrico, alineándose de este modo con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU sobre Industria, innovación e infraestructuras (ODS 9) y Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11).

El proyecto ha sido parcialmente subvencionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), apoyado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cofinanciado por la Unión Europea con fondos Feder a través del 'Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020'.