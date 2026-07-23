Endesa refuerza la red de media tensión de Fuengirola (Málaga)

Obras para la red de media tensión en Fuengirola - ENDESA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha llevado a cabo obras de refuerzo en la red de media tensión de Fuengirola (Málaga), lo que permitirá una mejora directa en la calidad del servicio de cerca de 3.500 clientes residenciales y comerciales.

Con una inversión de 280.000 euros, Endesa ha renovado cerca de 800 metros de la red eléctrica en dos actuaciones realizadas en el municipio, concretamente en las calles Méndez Núñez y Héroes de Valer, así como en la calle Camino del Antiguo Ferrocarril, entre la rotonda de Colina Blanca y la calle Alberto Fernández, según han afirmado desde la compañía en un comunicado.

Los trabajos se han ejecutado en tramos de las líneas 'Marítimo' y 'Torreblanca', donde se han sustituido los conductores existentes por otros de mayor capacidad que permitirán incrementar la fiabilidad de la infraestructura, mejorar la calidad del suministro y aumentar la robustez de la red eléctrica.

Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Málaga, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.