Las entradas para visitar el Caminito del Rey en Málaga del 7 de diciembre al 2 de mayo salen a la venta este miércoles

Puente colgante dle Caminito del Rey, Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para visitar el Caminito del Rey en la provincia de Málaga entre el 7 de diciembre de este año y el 2 de mayo de 2027 se pondrán a la venta este miércoles, 23 de septiembre, a partir de las 10,00 horas a través de la web www.caminitodelrey.info. La venta estará abierta tanto al público general como a las excursiones organizadas y agencias de viaje.

Así lo ha dado a conocer, a través de un comunicado, en el que han precisado que la entrada general mantiene un precio de diez euros, con un límite de diez entradas por comprador, mientras que la modalidad que incluye visita guiada oficial tiene un coste de 18 euros. Estas visitas se realizan en español e inglés y están dirigidas a grupos de un máximo de 30 personas.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha destacado el éxito de ventas del anterior periodo, cuando, según ha señalado, "se agotó la mitad del cupo disponible durante las primeras horas". Asimismo, ha recordado que el recorrido cuenta desde el pasado mes de junio con un nuevo atractivo, un puente colgante de 110 metros.

Para este nuevo periodo se ponen a la venta alrededor de 190.000 entradas para visitar el Caminito del Rey, con un horario de invierno de 9,00 a 14,30 horas. A partir del 28 de marzo, ya en primavera, el horario se ampliará hasta las 17,30 horas.

Los menores de ocho años no pueden acceder al Caminito del Rey, mientras que los mayores de esa edad deberán acreditar su edad mediante el DNI original o el Libro de Familia. Los menores de 18 años deberán acudir acompañados de un adulto.

El recorrido cuenta con un centro de recepción de visitantes situado en el término municipal de Ardales, que ofrece información sobre el paraje natural y su entorno y dispone de un aparcamiento con capacidad para 240 vehículos. El precio del estacionamiento es de dos euros por jornada y puede abonarse a través de la web al adquirir la entrada. Se recomienda aparcar con al menos una hora de antelación.

Desde este aparcamiento parte un autobús lanzadera de ida y vuelta hasta el Caminito del Rey. El billete, válido durante toda la jornada, puede adquirirse también a través de la web o directamente al conductor, en este último caso únicamente en efectivo. El precio es de 2,50 euros.

EL NUEVO PUENTE COLGANTE "MÁS LARGO DEl PAÍS EN SUS CARACTERÍSTICAS"

Una de las novedades del recorrido es el puente colgante de 110 metros, que abrió al público el pasado 9 de junio y que, según la Diputación, "es el más largo de España de estas características".

La infraestructura se encuentra antes de llegar a la zona situada sobre el puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro y permite establecer un itinerario alternativo en el tramo final del Caminito. Esta opción reduce en casi un kilómetro la bajada por terrenos más escarpados y busca reforzar la seguridad de los visitantes, aunque quienes lo prefieran podrán continuar utilizando el tramo final actual.

El Caminito del Rey tiene un recorrido de unos tres kilómetros y una anchura aproximada de un metro, con algunos tramos situados a más de 100 metros sobre el cauce. El enclave permite además disfrutar de los paisajes y de la flora y fauna vinculadas a los hábitats rocosos, con presencia de especies de avifauna rupícola como el buitre leonado, la chova piquirroja y el vencejo real, entre otras.