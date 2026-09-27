Enviado mensaje Es-Alert en Parauta (Málaga) por acumulación de humo a causa del incendio forestal de Igualeja

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. - Marian León - Europa Press

PARAUTA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado a las 12,23 horas de este domingo, 27 de septiembre, que se han enviado mensajes Es-Alert al municipio malacitano de Parauta por la acumulación de humo provocada por el incendio forestal de Igualeja.

Según ha solicitado el vicepresidente primero de la Junta a través de sus canal oficial de 'X' a los residentes de la zona, se deben cerrar las puertas y ventanas para evitar que entre el humo, así como proteger a menores, mayores y personas con problemas respiratorios.

Asimismo, el titular de Emergencias ha pedido que se eviten desplazamientos y que nadie se acerque a la zona, así como seguir las indicaciones de los servicios de emergencias.

En contexto, se ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Málaga ante la evolución de este incendio forestal declarado en la madrugada del pasado sábado.

Asimismo, la dirección de la emergencia ha ordenado como medida preventiva el confinamiento del municipio de Igualeja y permanece cortada totalmente al tráfico la carretera MA-7304 entre los puntos kilométricos 0 y 7, en Parauta. También tiene el tráfico interrumpido la carretera del Coto debido a los trabajos de extinción, se trata de la vía que enlaza la MA-7300 con la A-397. Durante la madrugada también se ha procedido al desalojo preventivo de una vivienda en la que se encontraban tres personas.

El incendio se declaró a las 22,19 horas del sábado en las proximidades del paraje Mirador de Igualeja. Desde ese momento se movilizaron efectivos del Plan Infoca y el dispositivo se ha ido ampliando durante la madrugada en función de la evolución del fuego.

En estos momentos trabajan en las labores de extinción 140 bomberos forestales, una Brigada de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (Brica), cuatro técnicos de operaciones (TOP), un técnico de extinción (TEX), un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), dos técnicos de logística y dos agentes medioambientales.

El operativo se completa con siete autobombas, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un módulo de oficina técnica (MOT) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), así como un Equipo de Mando en Incendios Forestales y una Unidad de Sistemas en Emergencias.

A las 08,00 horas se han incorporado de nueve medios aéreos, en concreto, un helicóptero ligero, dos semipesados, uno de mando, dos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación y dos aviones anfibio Tipo 1.

En contexto, las condiciones meteorológicas están condicionando las labores de extinción. El análisis preliminar elaborado por la Unidad Técnica de Análisis del Fuego (UTAF) durante la noche recogía vientos de entre 30 y 35 kilómetros por hora, con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora.