Espadas acusa a la Junta de dejar 150.000 empleos sin crear por su "muy baja" ejecución de fondos 'Next Generation'

MÁLAGA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha denunciado este viernes que el "muy bajo nivel de ejecución" de inversiones asociadas a los fondos europeos de recuperación 'Next Generation' ha provocado que se hayan dejado sin crear "150.000 empleos" en la comunidad autónoma que podrían haber sido realidad con una ejecución "potente" de dichos fondos por parte del Gobierno de Juanma Moreno (PP-A).

Así lo ha advertido el líder del PSOE-A en una atención a medios junto a la eurodiputada socialista y candidata a la reelección, Lina Gálvez, y al secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, antes de participar en el Foro 'Un futuro próspero y justo. La economía andaluza en la Unión Europea', organizado por los socialistas andaluces en la capital malagueña y que ha contado con la participación también, entre otros, del exministro Miguel Sebastián.

Juan Espadas ha explicado que en este foro quieren hablar de economía y de "los sectores productivos emergentes estratégicos para Andalucía" con "un panel de primer nivel" compuesto de expertos que van a realizar "un diagnóstico de dónde está Andalucía en este momento de la economía española, cuáles son las asignaturas pendientes y cómo acelerar nuestro proceso de desarrollo para crecer y generar riqueza y poder distribuirla de forma justa", ha abundado.

Así, el secretario general del PSOE-A ha indicado que va a ser objeto de debate en este foro "el gran elemento diferencial de los socialistas respecto a las políticas ultraliberales", y en este evento se van a poder "analizar argumentos de forma sincera, transparente y sin utilizar esas medias verdades" a las que, según ha criticado, "nos tienen acostumbrados" el PP y, "en especial", el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, "cuando hablan de economía y de las políticas de la Junta de Andalucía".

Juan Espadas ha incidido en criticar la "gestión de los fondos europeos" por parte de la Junta, y al respecto ha denunciado la "incapacidad demostrada" por parte de la administración autonómica a la hora de enfrentar ese "reto" para "impulsar el desarrollo y, sobre todo, la modernización de nuestro tejido productivo y la generación de empleo".

En esa línea, ha comentado que "el despertar de los fondos 'Next Generation' en Andalucía ha sido tan tímido, tan escaso en estos primeros momentos", que la comunidad autónoma se situó al cierre del pasado año 2023 "en el furgón de cola de la ejecución de esos proyectos de fondos 'Next Generation'".

"Ese muy bajo nivel de ejecución, llamativamente bajo respecto a otras comunidades autónomas, nos ha llevado a no desarrollar la posibilidad de haber generado 150.000 empleos más si hubiéramos sido capaces de ejecutar las inversiones que se derivaban de esos fondos 'Next Generation'" en ese año 2023, "conforme a lo que debería haber sido una ejecución potente de una administración capaz", ha advertido Juan Espadas.

UN "AGUJERO NEGRO" EN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DE MORENO

El líder del PSOE-A ha sentenciado que "la ejecución de los fondos 'Next Generation' es uno de los agujeros negros del Gobierno de Moreno Bonilla, que claramente no quiere hablar de ello, no quiere rendir cuentas", según ha apostillado.

Ha agregado que, "en muchos casos", se ha demostrado cómo, "en las políticas de agua, de vivienda, de mejora de la eficiencia energética o de desarrollo industrial, claramente los fondos siguen sin ejecutarse", y en esa línea ha insistido en lamentar "esos 150.000 empleos que no se han creado y que podían haberse creado si se hubieran ejecutado razonablemente esos fondos" en Andalucía.

LINA GÁLVEZ REIVINDICA EL "MODELO ECONÓMICO" SOCIALISTA

Por su parte, la candidata número seis en la lista del PSOE al Parlamento europeo, la andaluza Lina Gálvez, ha reivindicado en la atención a medios previa a dicho foro el "modelo económico" socialista que "permite crecimiento económico y, al mismo tiempo, de empleo de calidad", así como una "reducción de las desigualdades".

Según ha agregado, los socialistas demuestran que "no es incompatible la consolidación fiscal e ir bajando nuestra deuda y nuestro déficit y, al mismo tiempo, crear empleo de calidad y repartir mejor la riqueza que se crea", y ha defendido que así lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez y, "sin duda, también lo hemos hecho en Europa".

Lina Gálvez ha valorado además que "la respuesta que se ha dado a esta última crisis con los fondos 'Next Generation' es muy distinta de la que se dio a la anterior crisis con los 'hombres de negro', y eso se ha hecho con liderazgo y con ideas socialistas que han mejorado, han permitido esa recuperación de la crisis, pero al mismo tiempo se ha hecho con justicia social y con justicia territorial, con esos fondos que han ido llegando a cada uno de los territorios".

Al respecto, la candidata y eurodiputada ha señalado que dichos fondos también han llegado a Andalucía, aunque "desgraciadamente el nivel de ejecución de los fondos" por parte del Gobierno de Juanma Moreno es "muy bajo, y hubiera estado mucho mejor, y hubiera sido un poquito menos frustrante", que los gobiernos autonómicos "aprovecharan" esos fondos "después del trabajo" llevado a cabo para conseguirlos y que promovieran "igualdad social y territorial", según ha apostillado para concluir.