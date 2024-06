Espadas (PSOE) reivindica la justicia social, que "la derecha no aguanta" y "quiere cargarse el de la motosierra"

Pide que el 9J se piense "en la importancia de lo público"



BENALMÁDENA (MÁLAGA), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reivindicado este miércoles el valor de lo público y también el proyecto europeo "de paz, de convivencia, de futuro, de prosperidad económica y de riqueza", además de, "lo más importante, de justicia social, esa que la derecha no aguanta, esa que quiere cargarse el de la motosierra".

Así lo ha señalado Espadas en un acto en Benalmádena (Málaga), junto con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la cabeza de lista del PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo, vocal de la CEF, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera; y el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales y candidato oficial del PES, Nicholas Schmidt.

En su intervención, en un primer lugar, ha agradecido la presencia de Sánchez y su esposa Begoña Gómez y ha dicho que "hoy le dais una lección a todos esos de las paladas de fango; por cada palada de fango un puñado de votos, el 9 de junio vamos a ganar las elecciones europeas", ha asegurado.

Es más, ha dicho que lo harán "con clase, con estilo, como sabemos hacerlo los socialistas" y "lo vamos a hacer porque tenemos argumentos, proyectos y una pedazo de candidata como Teresa Ribera".

Además, se ha mostrado seguro de que van a conseguir vencer el 9J a la derecha de Feijóo y Abascal, "que solo sabe insultar, injuriar, enredar" y que "no habla de propuestas".

En este sentido, ha valorado que esta semana se han conocido "las mejores cifras de empleo de la historia de España" y ha lamentado que la derecha "no hablan de eso". "De la economía no quieren hablar, del empleo no quieren hablar, solo quieren hablar y meter ruido para emponzoñar y generar una atmósfera irrespirable". Frente a ello, ha dicho, "venimos a dar la cara y venimos a explicar propuestas".

"Ellos prefieren hablar de la Europa y de la España en negro, prefieren hablar de otro tipo de momentos y de otro tipo de cosas, pero nosotros queremos hablar de Europa", ha afirmado, al tiempo que ha valorado la gestión y como con el Gobierno presidido por Sánchez "hemos sido capaz liderar la transición" en Europa, tanto la energética como la ecológica o la digital.

Espadas ha incidido en que "vivimos en un mundo en cambio, vivimos en un mundo difícil, con conflictos internacionales importantes, conflictos bélicos, en los que hay dos formas de entender tu posición", como son la "comprometida" como la del Ejecutivo de España con Palestina o "poniéndote de perfil, como la derecha, una vez más, en el lugar equivocado de la historia, en el lugar en el que no se protegen los derechos humanos".

Por otro lado, ha pedido que "nadie se le olvide en estas elecciones europeas a la hora de votar que Doñana se va a salvar gracias a una apuesta de un Gobierno liderado por Pedro Sánchez y por Teresa Ribera", ya que, ha asegurado, "si fuera por Juanma Moreno estábamos en el hueco del ascensor y nos hubiéramos cargado no solo el patrimonio natural europeo por excelencia, como es Doñana, sino que encima nos hubieran sancionado con la paralización de nuestros fondos europeos".

FONDOS EUROPEOS

En este punto, se ha referido a que "Andalucía ha sido la comunidad autónoma más beneficiada por los fondos europeos estructurales, con el 34% de los que llegan a España".

"Dice Juanma Moreno que estamos maltratados", ha ironizado, al tiempo que ha añadido que "maltratados estábamos con Rajoy". En este sentido, ha destacado "los 34.000 millones más con el Gobierno de Pedro Sánchez frente a los 11.000 millones menos, con Rajoy. Esa es la realidad".

"¿Maltrato de qué? El maltrato en Andalucía lo recibimos del Gobierno andaluz y de su incapacidad para gestionar esos fondos europeos que no es capaz, que no sabe, que no quiere o no sé lo que le pasa, pero estamos perdiendo cada día capacidad y fondos europeos", ha apostillado.

De igual modo, tras asegurar que "se equivocan" quienes quieren "enfrentar al campo con la protección del medio ambiente" y asegurar que "nadie ha protegido a la agricultura y la ganadería como este Gobierno"; Espadas ha hecho un llamamiento al voto el próximo domingo pensando "en la importancia de lo público".

"Si hay algo que demuestra la diferencia entre la derecha y la izquierda, entre el PSOE y el PP, es que se están cargado la sanidad pública y esa es la joya de la corona. El 9 de junio, los dos millones de andaluces que están en lista de espera no deben votar por quienes están privatizando la sanidad y se están cargando la sanidad, lo que nos iguala", ha concluido.