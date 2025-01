España destaca apuesta de Junta por IMEC en Málaga y que proyectos como este se logran "por la estabilidad" de Andalucía

MÁLAGA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha destacado la apuesta y el trabajo realizado por la Junta de Andalucía por la instalación en Málaga de un centro para la investigación y el desarrollo de semiconductores (IMEC) y ha asegurado que proyectos como este se consiguen "por la estabilidad que tiene Andalucía, política, institucional y presupuestaria".

Así lo ha asegurado España en declaraciones a los periodistas tras la firma de un convenio entre la Junta y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT EPE) sobre los terrenos para el desarrollo de esta infraestructura, punto en el que ha asegurado que "es un día importante para Andalucía porque se da un paso más en este proyecto transformador de los microchips".

"Ya no hay marcha atrás", ha dicho la consejera, quien ha recordado que el IMEC es fruto de la colaboración entre las administraciones, aunque ha incidido especialmente en "el esfuerzo que se ha hecho desde la Junta", que ha estado trabajando "desde el primer día" y durante más de dos años "para conseguir que este proyecto estratégico se quede en Andalucía, porque había muchas comunidades autónomas interesadas".

Así, ha asegurado que "por supuesto, habrá financiación por parte del Gobierno andaluz" y ha reiterado que "proyectos de este tipo que van a colocar a Andalucía como referente tecnológico del sur de Europa" y que se consiguen "porque tenemos estabilidad y tenemos presupuestos", recordando que se ha aprobado un presupuesto que está ya en vigor para este 2025.

"Cada año Andalucía tiene sus presupuestos, generamos confianza, generamos moderación, bajadas de impuestos y simplificación administrativa. Todo ese ecosistema que está haciendo que Andalucía se transforme, eso es un atractivo para que empresas e instituciones como el IMEC vengan aquí y se arraiguen en nuestra tierra", ha apostillado la portavoz del Gobierno andaluz.

Según ha dicho la consejera, "estamos felices desde el Gobierno andaluz", apuntando que seguirán "trabajando porque este es el inicio, pero queda todavía mucho trabajo por detrás". Asimismo, ha querido dar la enhorabuena a los técnicos de la Junta de Andalucía y a los técnicos del ministerio que han hecho posible que se pueda firmar este convenio.

España ha dicho que no sabían que iba a acudir al acto también la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, algo que, no obstante, "nos parece normal que en un proyecto de este tipo, que está transformando a Andalucía y que estamos orgullosos como Gobierno andaluz de haberlo conseguido, también que quiera sumarse y estar con el Gobierno andaluz, estar con Juanma Moreno, en la presentación".

Sobre la fecha dada por parte de Montero de que el edificio podría estar en 2030, la consejera no ha querido concretar; "no me atrevería a dar fechas, lo importante es que estamos con las pilas puestas, la financiación está disponible y las personas que tienen que trabajar para poner en marcha la construcción de la sala blanca, los equipamientos, en definitiva, todo lo que supone una inversión de esta naturaleza estamos enfocados y cuanto antes mejor".

Sobre empleos, ha señalado que no se ha concretado y que lo que se dijo en el inicio de este proyecto "es lo que se mantiene, no ha habido alteraciones ni cambios".