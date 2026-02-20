Estabilizado el incendio forestal en Istán (Málaga)

Estabilizado el incendio forestal en el paraje Cerro Abanto de Istán (Málaga).
Estabilizado el incendio forestal en el paraje Cerro Abanto de Istán (Málaga). - INFOCA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 20 febrero 2026 19:37
Seguir en

MÁLAGA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de que ya se encuentra estabilizado el incendio declarado a primeras horas de este viernes en la localidad malagueña de Istán; en concreto en el paraje denominado Cerro Abanto.

El incendio se ha declarado sobre las 15.50 horas en dicho término municipal, dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves; pero en un área con matorral y poca arboleda, han indicado desde Infoca.

Las tareas de extinción se han centrado en laderas de fuerte pendiente con riesgo de desprendimiento de rocas. A pesar de que la vegetación en la zona es baja, esta es de alta densidad, y se han registrado vientos de baja intensidad durante las tareas.

Según han precisado, en los trabajos de extinción han llegado a participar ocho grupos de bomberos forestales, tres autobombas, un Brica, tres técnicos de operaciones, tres agentes de Medio Ambiente, y un encargado de logística; además de dos helicópteros pesados súper puma y una Unidad Médica de Incendios Forestales.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado