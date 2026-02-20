Estabilizado el incendio forestal en Istán (Málaga)

Estabilizado el incendio forestal en el paraje Cerro Abanto de Istán (Málaga). - INFOCA

MÁLAGA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado de que ya se encuentra estabilizado el incendio declarado a primeras horas de este viernes en la localidad malagueña de Istán; en concreto en el paraje denominado Cerro Abanto.

El incendio se ha declarado sobre las 15.50 horas en dicho término municipal, dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves; pero en un área con matorral y poca arboleda, han indicado desde Infoca.

Las tareas de extinción se han centrado en laderas de fuerte pendiente con riesgo de desprendimiento de rocas. A pesar de que la vegetación en la zona es baja, esta es de alta densidad, y se han registrado vientos de baja intensidad durante las tareas.

Según han precisado, en los trabajos de extinción han llegado a participar ocho grupos de bomberos forestales, tres autobombas, un Brica, tres técnicos de operaciones, tres agentes de Medio Ambiente, y un encargado de logística; además de dos helicópteros pesados súper puma y una Unidad Médica de Incendios Forestales.