Estepona (Málaga) entrega a Helena Mariño el VI Premio Internacional de Poesía, dotado con 7.000 euros

Helena Mariño, VI Premio Internacional de Poesía ‘Ciudad de Estepona’, y el alcalde de Estepona, José María García Urbano - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, ha entregado el VI Premio Internacional de Poesía 'Ciudad de Estepona' a la poeta y traductora Helena Mariño por su obra 'Mira la palabra cómo brilla'. El galardón está dotado con 7.000 euros y la publicación del poemario por parte de la editorial Pre-Textos.

El regidor ha indicado que este premio de poesía "ocupa un lugar muy especial en la programación cultural de la ciudad" porque en sus sucesivas ediciones "despierta el interés de miles de escritores de todo el mundo".

Al respecto, ha subrayado que a esta convocatoria se presentaron más de 2.200 obras procedentes de todas las provincias españolas y de casi todos los países latinoamericanos, además de recibir originales en castellano desde países como Canadá, Japón, Jordania, Estados Unidos, China, Australia, Francia, Reino Unido, Portugal y Alemania, entre otros.

García Urbano ha felicitado a Helena Mariño por el reconocimiento del jurado, que estuvo compuesto por las poetas Miriam Reyes y Aurora Luque; la cantante y compositora Ana Fernández, conocida artísticamente como La Bien Querida; el escritor Felipe Benítez Reyes; Marta Fernández; Mariano Acosta, en representación de la librería Letras Corsarias, y Manuel Borrás, editor de Pre-Textos.

"Confío en que este premio ocupe un lugar especial en tu trayectoria literaria y que siempre recuerdes a Estepona como una ciudad de palabras, de pensamiento, de creación y de cultura", ha manifestado el regidor.

La ceremonia, que se celebró en ña noche de este pasado jueves en la Sala de Conciertos del Centro Cultural Mirador del Carmen, contó con la actuación del bailaor Alberto Sellés, una de las figuras emergentes con mayor proyección del flamenco actual.

A lo largo de su trayectoria, Sellés ha recibido reconocimientos como el Premio Artista Revelación del Festival de Jerez y el primer premio en el Certamen de Danza Española y Flamenco. Ha participado en numerosos espectáculos, entre ellos Muerta de amor (2024), dirigido por Manuel Liñán.

El jurado ha distinguido el poemario de Mariño por su "capacidad para reinventar la casa que habita como refugio de un nosotras que es genealogía y futuro". Asimismo, ha destacado una escritura que "no esconde sus raíces" y que, a través "de un lenguaje que reflexiona sobre sí mismo, construye comunidad y espacio compartido". La obra explora también la riqueza inagotable de la literatura y las posibilidades infinitas de la lectura.

Por último, desde el Ayuntamiento han valorado que, con esta nueva edición, el Premio Internacional de Poesía 'Ciudad de Estepona' reafirma su "vocación de impulsar la creación poética y dar visibilidad a nuevas voces de la literatura en español, al tiempo que convierte a la ciudad en punto de encuentro para autores, lectores y amantes de la cultura".