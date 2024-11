La exministra Magdalena Álvarez dice al PP que su condena está "totalmente anulada": "Conmigo no han podido"

La ex política Magdalena Álvarez en la entrega de premios Caleta que entrega la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

La ex política Magdalena Álvarez en la entrega de premios Caleta que entrega la Subdelegación del Gobierno en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Hacienda Magdalena Álvarez ha asegurado que su condena por el caso de los ERE "está totalmente anulada" tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que estimó parcialmente su recurso contra la pena impuesta y ordenó a la Audiencia de Sevilla que dictara una nueva. "Conmigo no han podido y eso es lo que tienen que hacer, aceptar que han perdido", ha dicho al PP.

"Le diría al PP que se preocupe más de los problemas reales que de inventarse historias", ha respondido en declaraciones a los periodistas tras las críticas de los 'populares' por concederle la Subdelegación del Gobierno en Málaga uno de los Premios Caleta, que se otorgan por el Día de la Constitución, al asegurar que "técnicamente sigue sentada en el banquillo" y "todavía está acusada en un procedimiento judicial muy grave".

Así, Álvarez ha recomendado al PP que la sentencia del TC "se la deberían de leer, aunque fuera una vez, y tratar de entenderla". "La sentencia está totalmente anulada y, por lo tanto, está totalmente anulada la condena", precisando que "lo que se ha estimado parcialmente es mis recursos".

Eso significa, ha señalado, "que el Tribunal Constitucional no estaba de acuerdo con todo lo que yo decía en el recurso, pero estaba totalmente en desacuerdo con todo lo que decía la sentencia de la Audiencia y del Supremo". "Por lo tanto, es hacer polémica donde no la hay", ha apostillado.

Ha instado a los 'populares' a "respetar los tribunales, por cierto, lo que yo he hecho durante 15 años" y ha incidido en recomendarles "que trabajen, que se preocupen por los problemas de los españoles, de los malagueños, y dejen de enredar".

"Conmigo no han podido, y eso es lo que tienen que hacer, aceptar que han perdido, que estaban equivocados y lo malo es que lo sabían", ha dicho la exministra, quien ha asegurado que "así es la vida, cada uno es como es, y lo mejor sería que no siguieran insistiendo y no respetando la presunción de inocencia a la que tenemos derecho todos, incluso yo".