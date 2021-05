Expertos abordarán en Fycma los retos del futuro del mercado labora en el foro 'Working for What Day'

MÁLAGA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo multidisciplinar de expertos implicados en los desafíos del futuro del trabajo se dan cita de manera presencial en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) este jueves, 27 de mayo, en el marco de la jornada 'Working For What Day'.

En el encuentro, profesionales, empresas, comunidad educativa y administraciones públicas consensuarán una visión compartida del futuro más deseable de un contexto laboral en creciente evolución, e identificarán qué es lo que cada uno de los actores implicados tiene que hacer para que esa visión se convierta en una realidad.

La jornada contempla una serie dinámicas de trabajo especialmente diseñadas para potenciar la inteligencia colectiva con el objetivo de concretar la hoja de ruta a la que se debe dirigir el mercado laboral en el futuro, teniendo en cuenta aspectos como el impacto de la digitalización y la tecnología, las nuevas formas de gestionar a las personas o los retos del reciclaje profesional, han explicado desde el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga a través de un comunicado.

En este sentido, los grupos de trabajo contarán con la participación de representantes de empresas y entidades como Fundación Telefónica, BBVA Next Technologies, Google, Esade, Accenture, Confederación de Empresarios de Málaga, UGT, CCOO, la universidad Autónoma de Madrid o la Universidad Loyola, entre otras, además de administraciones públicas como el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga o la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

De igual modo, estos encuentros servirán para impulsar la creación y redacción conjunta de un documento que reunirá un listado de conclusiones, propuestas, cambios y acciones necesarias para construir un mejor futuro del trabajo y que además inspirarán el evento 'Working for What Summit' que se añade como novedad al calendario de foros profesionales de Fycma del 22 al 24 de marzo de 2022.

IMPULSAR LA CALIDAD DE VIDA

La jornada está diseñada en torno a seis áreas temáticas que analizarán el papel esencial del trabajo en la vida de las personas y la mejor manera de aprovechar la evolución tecnológica a favor de impulsar esa calidad de vida.

Además, se pondrá el foco en el desarrollo económico de los territorios aparejado a la creación de empleo de calidad, además de repensar la función de los departamentos de recursos humanos a la hora de aportar valor a trabajador y empresas en el nuevo contexto laboral. Por último, la jornada ayudará a definir las nuevas formas de trabajar para construir la empresa del futuro y planteará respuestas al reto del reciclaje profesional continuo que se hace cada vez más necesario en numerosas profesiones.

El programa de contenidos contempla además una serie de charlas temáticas que mostrarán los puntos de vista de destacadas voces en distintas áreas del ámbito laboral a nivel nacional, como Sonia Díez, presidenta del Comité Científico del Congreso Internacional EducAcción; Roberto Rodríguez, People en BBVA Next; Carina Lopes, directora del Think Tank en Digital Future Society en Mobile World Capital Barcelona y Albert Cañigueral, Connector en OuiShare.

También el encuentro analizará el impacto de las tecnologías en el sector a través de una ponencia a cargo de Jordi Serrano, cofundador Future For Work Institute, así como los retos específicos de los trabajadores autónomos en una charla protagonizada por Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. La jornada contará además con una actividad de apertura conducida por Amalio Rey, director de eMOTools y experto en inteligencia colectiva.

En este sentido, el encuentro se plantea en un formato híbrido en el que los participantes de forma virtual tendrán acceso tanto a las charlas con expertos además de a una serie de entrevistas exclusivas con ocho expertos que aportarán su visión sobre los principales retos con los que se encuentra el futuro de los modos de trabajo.

El foro pretende así fomentar un espacio de debate para el diálogo y la interacción entre los diferentes actores del mercado laboral que ayude a construir la nueva sociedad del trabajo, en la que se generen ecosistemas más sostenibles y humanos.

Con este conocimiento se pretende responder a los retos que plantea el contexto actual, que pasan por el impulso de un modelo productivo más eficiente, mejoras en la formación o atajar la alta tasa de desempleo juvenil que caracteriza el contexto laboral en España.

"Un evento transversal de ideas para el cambio y soluciones a las problemáticas actuales y futuras desde una perspectiva integradora y sostenible, que ahonde en la mejora de la calidad del tejido productivo y la vida de los empleados", han señalado.

Working for What está organizado por Fycma y el Grupo Evento.es. Cuenta con el impulso del Ayuntamiento de Málaga. Future For Work Institute es knowledge Partner y Harvard Deusto es media Partner. Actúan como partners la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y Accenture. ESADE y Universidad Loyola son partners educativos. Colaboran la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (Aedrh), Asociación Nacional de Laboristas (Asnala), Finnova y la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe).

FYCMA, ESPACIO SEGURO

Por otro lado, han recordado que el Palacio de Ferias y Congresos dE Málaga ha implementado un riguroso protocolo para que la celebración de 'Working for What Day' se lleve a cabo con las máximas garantías de seguridad.

Entre las medidas adoptadas, la jornada ofrecerá a todos los asistentes un servicio de test de antígenos gratuito en las propias instalaciones de Fycma y en el marco del programa municipal 'Málaga Segura' de detección temprana de la Covid-19 promovido por el Área de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga.

Además, destaca la adecuación de los espacios a través de delimitaciones y señalización para asegurar una distancia interpersonal, establecimiento de flujos de entrada y salida e itinerarios para una movilidad segura por el edificio, y aforos limitados.

Diferenciación entre asientos habilitados e inhabilitados, intensificación de la limpieza y desinfección a través de la intervención permanente de personal cualificado durante el evento, se podrán encontrar puntos de dispensación de gel desinfectante distribuidos en diferentes zonas, apuesta por la digitalización para evitar elementos de necesaria manipulación y toma de temperatura a los asistentes a su llegada al recinto son otras.