Factoría Echegaray estrena este miércoles en Málaga 'La gramática de los peces azules'

MÁLAGA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Factoría Echegaray estrena este miércoles 'La gramática de los peces azules', una obra concebida por su autor con dos objetivos primordiales: reflexionar sobre la dualidad género/sexo y visibilizar la intersexualidad y los géneros no binarios desde un territorio poético.

Antonio Miguel Morales Montoro eleva en su texto una mirada que se aleja de los postulados heteronormativos dominantes, en una apuesta "decididamente 'queer'" que dirige en escena Jose Cabello para la productora municipal. Laura Velman y Álex Rueda Oria desempeñan los roles de Azul y Rojo, dos estudiantes con identidades poco comunes, en este montaje que según su director "trata del amor en todos los sentidos".

Las entradas para el estreno y el resto de los diez pases programados hasta el sábado 29 de abril están ya a la venta por un precio único de 15 euros, con oferta de dos entradas por el precio de una en todos los pases: miércoles a viernes a las 20.00 horas, y sábados a las 18.00 y 21.00 horas, según ahn detallado en un comunicado.

'La gramática de los peces azules' es según Antonio Miguel Morales la primera obra de una trilogía 'queer' que visibiliza "esas pulsiones personales, sexuales y afectivas alejadas de los dictados heteronormativos que rigen en una sociedad que ridiculiza a los diferentes".

Cabello ha concebido una puesta en escena hilvanada con una propuesta poética multimedia anclada en el universo trans, como proponía su autor. Así, el espectador se encontrará con una fusión entre teatro y cine que comienza apelando a la cultura cristiana y su definición de los dos géneros categorizados por el relato bíblico del Jardín del Edén.

Pero además de esa huella judeocristiana, el montaje recibe influencias de películas como 'Matrix', de la obra cinematográfica y musical de David Lynch, del surrealismo de Dalí y Lorca y del cómic de Neil Gaiman Sandman.

"La obra se divide en tres actos --explica Jose Cabello--, el primero marcado por el surrealismo y ubicado en ese Edén en el que todo se cuestiona y nada es real; un segundo acto en el que lo planteado en el primero se traslada a la realidad de nuestro mundo con una perspectiva mágica, un realismo mágico en el que todo es analizable; y un tercero en el que confluyen el cine y el teatro y en el que se expresa que son las artes las que nos mueven".

Según este egresado de la Escuela Superior de Arte Dramático y graduado en Comunicación Audiovisual, estamos ante "una obra que habla del amor, del amor en todos sus sentidos, que destaca que no importa a qué sexo pertenezcas, cómo naciste, cómo eres... Que lo único que importa es cómo te defines".

Para ello, Cabello cuenta con el apoyo de Carmen Vega en la asistencia dirección. Además de los personajes interpretados por Álex Rueda Oria (Rojo) y Laura Velman (Azul), Daniel Macías y Belén García intervienen como figurantes en el montaje, que está iluminado por Roberto Romance y se desarrolla en una escenografía de Marina Calvo y bajo un espacio sonoro y mapping diseñados por el propio director. Katy Navarro es nuevamente la responsable del maquillaje y la peluquería de esta obra de Factoría Echegaray.

La elección de Jose Cabello como director de la obra de Antonio Miguel Morales ha sido fruto de un acuerdo entre Factoría Echegaray (la productora escénica de la empresa municipal Málaga Procultura) y la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Ambas instituciones plantearon a los titulados en Dirección Escénica de los últimos dos cursos que diseñaran propuestas de montaje de 'La gramática de los peces azules' y la de Cabello fue la escogida.

SINOPSIS

'La gramática de los peces azules' cuenta cómo dos jóvenes (Rojo y Azul) se conocen en un acuario. Uno de ellos es un enamorado de los peces y el otro tiene en común con ellos mucho más de lo que nadie puede llegar a imaginar. Comienza entre los dos una relación en la que irán desvelándose unas identidades poco comunes que acarrean consigo muchísimo dolor. La narración del pasado y las heridas abiertas que aún esconden se convierte en "un bálsamo sanador que evidencia la necesidad de visibilizar las historias personales".

Antonio Miguel Morales presenta un texto sobre intersexualidad y géneros no binarios, una obra dirigida a todos los públicos que sin abandonar nunca un territorio poético multimedia pretende reflexionar sobre el concepto de 'identidad sexual' y el género no binario o género queer y repensar la dualidad sexo/género. Todo ello viene de la mano de Azul, que representa la intersexualidad, y Rojo, la homosexualidad.

'La gramática de los peces azules' "es una apuesta decididamente queer. Consideramos necesario desde las artes escénicas proyectar una mirada no binaria que se aleje de los postulados heteronormativos que impregnan la mayoría de las miradas dominantes", afirma el dramaturgo.

Para él, la obra "nace de la necesidad de dar una respuesta artística a ciertos asuntos que me interpelaban desde mi realidad y a los que no era capaz de responder si no era desde un territorio poético anclado en el universo trans: lo poético que aspira a ser teatral, lo teatral que aspira a ser cinematográfico y lo cinematográfico que, para ser poético, aspira a convertirse en experiencia mística de consumación y contemplación de la belleza".

Azul y Rojo, protagonistas de 'La gramática de los peces azules', construyen una relación que crece a medida que cada uno de ellos es testigo de la historia personal del otro. "El dolor común es el punto de partida de una historia de amor que fluye, como el género de ambos, entre lo onírico y lo real, entre la realidad y el deseo, entre la imposición del sexo y la construcción de la identidad", cuenta.

Mientras, su director destaca las historias personales de estos personajes. "Somos individuos y cada uno debe buscar su propia esencia e identidad. No debe importar si entra dentro de la 'normatividad' impuesta por la sociedad y la cultura. Somos personas y debemos definirnos como queramos. Solo aceptándonos podremos llegar a amarnos y ser felices", ha asegurado.

En este camino, ha precisado que "una persona no puede amar a otra si no se ama a sí mismo". Por tanto, en esta obra "el amor genera el conflicto, una lucha continua por buscar ese amor propio y luchar contra las imposiciones creadas por nuestra sociedad para así conseguir amarse puramente".