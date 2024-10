Fancine presenta en la Universidad de Málaga lo mejor del cine fantástico internacional en su 34 edición

Con patrocinio de Fundación Unicaja, el certamen ofrece en noviembre una programación de 86 títulos dedicada a la Inteligencia Artificial

MÁLAGA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) volverá a convertirse en una gran pantalla que exhibirá lo mejor del género con la celebración de Fancine, el festival de cine fantástico de la UMA, que este año cumple su 34 edición. Con el patrocinio de la Fundación Unicaja y el apoyo de la Diputación provincial, el Ayuntamiento de Málaga, Málaga Procultura y la Fundación General de la UMA, el certamen invita en esta ocasión a reflexionar sobre los límites entre la ficción y la tecnología, con la Inteligencia Artificial (IA) como tema central.

Del 13 al 21 de noviembre, Fancine desplegará en el cine Albéniz, el Contenedor Cultural y otros espacios de la capital una programación formada por 86 títulos que capturan todo su carácter gamberro y alternativo, dando protagonismo a la creatividad, originalidad y valentía frente a la tendencia homogeneizadora e impersonal del algoritmo.

A la presentación de Fancine han asistido el rector de la UMA, Teodomiro López; Gerardo Lerones, responsable de Educación y Educación Financiera de la Fundación Unicaja; José Santaolalla, diputado provincial de Educación y Juventud; Fernando Leguina, director general de Educación, Juventud y Fomento del Empleo del Ayuntamiento; y Juan Luis Artacho, responsable de Programación de Málaga Procultura.

Todos han hecho hincapié en la trascendencia cultural que Fancine supone para Málaga. El rector ha recordado que la UMA es la única universidad pública que tiene un festival de estas características, mientras que Gerardo Lerones, de la Fundación Unicaja, ha mostrado la satisfacción de su entidad por incorporar esta cita cinematográfica "a nuestra larga lista de colaboraciones con la UMA".

Lerones ha resaltado también la capacidad de anticipación de Fancine, "ofreciendo unos contenidos exclusivos que poco a poco han ido llamando la atención del circuito internacional", al tiempo que le ha dado valor al planteamiento de esta actividad, "que opera en los tres niveles que deben orientar cualquier proyecto cultural y que tratamos de trasladar a nuestras diferentes iniciativas: el componente formativo y educativo, el divulgativo y el estímulo y apoyo a la creación".

Por su parte, Fernando Leguina, José Santaolalla y Juan Luis Artacho se han mostrado muy orgullosos de participar con el Festival de Cine Fantástico destacando, aparte de su programación y sus actividades paralelas, su capacidad de divulgación entre los más pequeños.

María Rosario Gutiérrez, vicerrectora de Cultura de la UMA, ha sido la encargada de desgranar la programación de la 34 edición de Fancine: "Hemos mantenido nuestro espíritu aguerrido, especialmente ahora que los tiempos no son fáciles, para sacar adelante una edición donde se prima la calidad antes que la cantidad, y sin perder un ápice de nuestra esencia. Nos sentimos especialmente orgullosos porque creemos haber conseguido una programación que está a la altura".

La cartelera tiene como mejor carta de presentación su Sección Oficial a Concurso, diez títulos de diferentes géneros y estilos que se disputarán los 9.000 euros del premio a la mejor película. En ella estará la cinta que encenderá el proyector el próximo 13 de noviembre en el Albéniz: la comedia francesa 'El segundo acto', dirigida por Quentin Dupieux.

Y, de nuevo, el certamen contará, por cuarto año consecutivo, con representación española en concurso. Serán 'Daniela Forever', el nuevo trabajo del conocido director Nacho Vigalondo, y 'Una ballena', de Pablo Hernando, con Ingrid García Jonsson en el papel principal.

Tendrán que medirse a otras propuestas satíricas, como la producción nórdica y preestreno en España 'Death is a problem for the living' o a lanzamientos como 'Else', body horror que viene de cosechar éxitos en el circuito de festivales.

Estarán además nombres de referencia del género, como el belga Fabrice Du Welz, que vuelve a Fancine con 'Maldoror', o el tándem galo Alexandre Bustillo y Julien Maury, que traen 'The Soul Eater'. 'Oddity', del irlandés Damian McCarthy, y 'Azrael', de E.L. Katz, pondrán las notas más terroríficas a este apartado, que se completa con el pase de 'The End', debut en el largo de Joshua Oppenheimer.

El jurado oficial valorará estos trabajos y confeccionará el palmarés , una responsabilidad que asumen este 2024 el realizador británico Adam Mason, el actor David Pareja y la actriz Almar G. Sato.

MÁS TÍTULOS

El resto de la cartelera incluirá los ya habituales apartados del festival, como la Sección Informativa, que aglutina trabajos de gran calidad técnica, artística y argumental, pero fuera de competición. 'Júpiter', 'Your Monster' o 'The Rule of Jenny Pen', estarán en esta categoría. Para los amantes del gore y del terror más extremo se vuelve a programar una de las secciones de cabecera de Fancine, el Horror Zone, con ocho títulos entre los que destaca, entre otros, 'Little Bites'.

Volverá también Fanzriller, que extiende los márgenes programáticos a otros géneros afines con una amplia presencia de cine asiático. Aquí se proyectará 'Following', primera película de Christopher Nolan que nunca se estrenó en salas.

Asimismo, regresan a la parrilla fancinera Ánima Zone, que pondrá el punto de color y fantasía con cintas como la nueva película de Tommy Wirkola, que codirige 'Spermageddon'; y el Fantástico Nacional, este año en colaboración con Málaga Procultura y cuatro títulos de pasaporte patrio.

En cuanto a los cortos, diez piezas de imagen de real y otras tantas de animación pugnarán por hacerse con el premio en cada modalidad, con una dotación de 3.000 euros. Y fuera de concurso, se exhibirá una muestra de cortos premiados con el Méliès de Oro, federación europea de festivales de cine fantástico.

Y tras ocho días de cine, el jueves 21 de noviembre Fancine despedirá este 34 cumpleaños con el pase de 'Memorias de un caracol', historia de animación en stop-motion del ganador de un Oscar Adam Elliot.

Las entradas para todos los pases de la cartelera del cine Albéniz van a salir a la venta a finales de este mes de octubre a un precio de cuatro euros.

ACTIVIDADES Y PASAPORTE FANCINE

Entre las actividades paralelas estará de nuevo el Proyecto Pedagógico de Fancine para Primaria, Secundaria y Bachillerato, en el que participan centros educativos de la provincia para inculcar el gusto por el género a las generaciones más jóvenes.

También habrá concursos, como el popular de baile K-Pop con una Asian Party; el de Cómic e Ilustración o el de Microrrelatos Fantásticos y de Terror, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras.

Se desarrollarán durante el fin de semana talleres infantiles para los más pequeños y hay previstas charlas sobre IA con diferentes especialistas de este ámbito. La música volverá a tener un espacio privilegiado en esta agenda con el tradicional recital de bandas sonoras, así como el concierto de Cravat y Prrmb. Las citas del ciclo Be Comic & Video Games y el cinefórum organizado junto a NICS Lab sobre 'Minority Report' cierran el calendario de eventos.

Además, para fomentar la participación del público en el festival, se dará continuidad a la iniciativa del Pasaporte Fancine, álbum de coleccionables con el que, un año más, se premia la fidelidad y el apoyo de los espectadores. Con este libreto, se invita a los fans del festival a disfrutar de una selección de películas de toda la programación a cambio de recibir una pegatina por cada entrada. Una vez que el público haya completado un número determinado de películas, podrá canjear su pasaporte por regalos promocionales del festival.

La autora de los ya tradicionales 'gatetes' ha sido en esta ocasión la ilustradora Natacha Bustos, que ha desarrollado la propuesta imprimiendo su estilo dinámico y colorido a cada diseño.