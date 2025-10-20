Fancine recarga la energía de su 35 edición bajo el lema 'Power ON!' y proyectará 84 títulos de estreno

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 35 edición de Fancine, el festival organizado por la Universidad de Málaga, transformará la ciudad del 12 al 18 de noviembre en un gran circuito cinematográfico bajo el lema 'Power ON!'. En alianza con el Festival de Málaga y la colaboración de distintas instituciones públicas y privadas, esta edición dedicada a la energía "invita a encender otro año más la imaginación, a reactivar la creatividad y a celebrar la chispa del cine de género con una ecléctica cartelera en la que caben todas las propuestas para todos los gustos".

En total, serán 84 títulos de estreno, con cinco premieres, los que iluminarán las pantallas del certamen, que mantiene intacto su espíritu libre, gamberro y singular.

El acto de presentación ha estado presidido por el rector, Teodomiro López, acompañado por Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga; Gema Domínguez, responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja; Francisco Salas, director-gerente de Promálaga; Manuel López Mestanza, diputado de Cultura; José Santaolalla, delegado de Educación y Juventud de la Diputación de Málaga; y María Rosario Gutiérrez, vicerrectora de Cultura de la UMA. Junto a ellos también han estado los representantes del resto de las entidades colaboradoras de esta edición.

Los intervinientes han subrayado "la madurez" del festival, "su consolidación como una de las citas más longevas de la Universidad de Málaga y su valor como proyecto formativo y cultural, capaz de tender puentes entre el ámbito académico y la industria audiovisual".

La vicerrectora de Cultura ha recalcado que el festival "mantiene viva la chispa que surge en la oscuridad de las salas" gracias al impulso de todos sus colaboradores y ha recordado que "la única opción posible para un proyecto como éste es la excelencia".

En la misma línea, Santaolalla ha felicitado al certamen por una temática que "transmite valores a la sociedad" y se ha mostrado convencido de que esta edición "será, una vez más, un éxito".

Para López Mestanza, Fancine "forma parte de la identidad cultural de Málaga" y demuestra "una vitalidad enorme dentro del panorama audiovisual". También el director-gerente de Promálaga ha celebrado el espíritu colectivo que se genera en torno al festival, al que definió con humor como "la unión de bichos raros entre Tabacalera y el Albéniz".

En representación de Fundación Unicaja, Domínguez ha valorado que Fancine "nos hace pensar con espíritu crítico" y ha expresado que es un honor trabajar conjuntamente en un proyecto de esta envergadura.

Por su parte, el director del Festival de Málaga ha valorado la capacidad de Fancine "para unir a diferentes perfiles en un proyecto común" y ha recalcado que su entidad seguirá apoyando "cualquier iniciativa que sea útil a la industria y al territorio": "Ahí nos vamos a encontrar siempre cuando hablemos de cultura, y, sobre todo, de cultura audiovisual".

Por último, ha cerrado la presentación el rector, que ha calificado Fancine como "un festival de todos". "Esta Universidad no sería la misma sin Fancine", ha rematado, agradeciendo el esfuerzo de todas las instituciones implicadas y recordando que "la cultura no tiene fronteras".

PROGRAMACIÓN

Como cada año, el motor cinéfilo del festival será su Sección Oficial a Concurso, que este año repartirá 6.000 euros a la mejor película del 35 Fancine. Diez largometrajes competirán por el galardón, encabezados por 'Drácula: A Love Story', filme inaugural de esta edición.

En esta versión romántica y gótica del mito vampírico, un príncipe maldito y una reencarnación imposible se dan cita en una historia de deseo, muerte y redención que, con la firma de Luc Besson, abrirá el certamen en el Albéniz.

Junto a ella, destacan títulos como 'Alpha', el nuevo trabajo de la directora francesa Julia Ducournau, responsable de las aclamadas 'Raw' y la última 'Titane', que ya pasó por Fancine. La realizadora regresa con una fábula inquietante sobre cuerpos y mutaciones para hablar de la identidad en un drama que mezcla carne, metal y adolescencia.

'El último vikingo', del danés Anders Thomas Jensen, con Mads Mikkelsen al frente de una tragicomedia sobre la resistencia con mucho humor nórdico y épica desmitificadora. O 'Mother's Baby', que llega avalada por su excelente acogida en la Berlinale y aborda los miedos más primarios de la maternidad desde el terror psicológico.

El tono político lo pondrá 'Agente secreto', producción brasileña filmada por Kleber Mendonça Filho, uno de los directores de 'Bacurau', ganadora de Fancine en 2019, que vuelve a los terrenos del suspense y la conspiración su mirada crítica y surrealista para abordar una trama de espionaje político con Wagner Moura ('Narcos') como protagonista.

Participará también 'Our Hero Baltazar', una historia de crecimiento personal envuelta en realismo mágico que llega rodeada de expectación desde Tribeca y con Asa Butterfield ('Sex Education') en sus papeles principales; y 'Reflection in a Dead Diamond', del tándem de creadores franceses Hélène Cattet y Bruno Forzani, que con su habitual despliegue de experimentación visual rescatan la estética hipnótica y sensorial que ya les valió el favor del jurado fancinero con 'Let the Corpses Tan'.

Completan la selección 'Resurrection', drama metafísico que compitió por la Palma de Oro en esta reciente edición del Festival de Cannes; 'Singular', representación española del apartado a competición, con Javier Rey interpretando a un ingeniero que convive con androides en una reflexión sobre la humanidad y la inteligencia artificial; y 'What Marielle Knows', un thriller psicológico donde la memoria y el trauma se entrelazan en clave fantástica. Y más allá del concurso, la cartelera fancinera desplegará un mapa de géneros y estilos en las secciones que completan su programación.

La Sección Informativa reunirá joyas de autor como la tailandesa 'A Useful Ghost', una alegoría sobre la culpa y la pérdida tras un desastre ambiental, y la griega 'Buzzheart', que combina comedia negra y ciencia ficción para radiografiar las relaciones humanas en la era de la hiperconectividad.

En Horror Zone, el público más atrevido encontrará las dosis más extremas de la programación con títulos como 'Bernadette Wants to Kill', 'Fuck My Son' o 'La sonrisa del mal', que elevan el gore y la provocación a categoría estética.

El terreno de la animación cobrará vida en Ánima Zone, con propuestas como la japonesa 'ChaO' y el regreso en formato de largometraje de 'Decorado', el multipremiado corto de Alberto Vázquez que ya dejó huella en Fancine.

Por su parte, Fanzriller expandirá los límites del género con 'La larga marcha', adaptación de una obra de Stephen King que combina distopía, suspense y crítica social, y que cuenta entre su reparto con el mítico Mark Hamill.

ACTIVIDADES PARALELAS

Fuera de las salas, Fancine volverá a cargar su batería de actividades paralelas, consolidando su vocación formativa y festiva. El Proyecto Pedagógico acercará el fantástico a estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato de toda la provincia, mientras que los tradicionales concursos de Cómic e Ilustración y de Microrrelatos Fantásticos y de Terror seguirán premiando la creatividad del público joven y la comunidad universitaria. No faltará el popular concurso K-Pop con su Asian Party, talleres infantiles, el concierto de bandas sonoras en la ETSI de Informática y Telecomunicaciones y otras citas musicales en el Contenedor Cultural.

Por otro lado, completan la agenda de eventos el ciclo Be Comic & Video Games. Las entradas para las proyecciones en el Cine Albéniz saldrán a la venta la próxima semana al precio de cuatro euros.