Fernández-Pacheco valora que la Junta seguirá invirtiendo "como nunca" en la lucha contra la sequía

Pide un uso responsable de agua y reclama al resto de administraciones infraestructuras para "superar" la "situación tan complicada"



ANTEQUERA (MÁLAGA), 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco ha asegurado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno seguirá invirtiendo "como nunca" contra la sequía, y reclamando también al resto de administraciones que la infraestructuras hidráulica "es el único camino que nos va a llevar a superar esta situación tan complicada".

En este sentido se ha pronunciado este lunes Fernández-Pacheco a preguntas de los periodistas durante su visita al Paraje Natural de El Torcal de Antequera (Málaga), donde también ha subrayado que la sequía no se ha acabado, que es un problema estructural, y ha hecho un llamamiento al consumo responsable del agua.

"Las últimas lluvias que hemos tenido en nuestra comunidad autónoma son lluvias bien recibidas, que nos suponen un gran alivio para todo el territorio y solo podemos expresar el deseo de que ojalá que se vuelvan a repetir a lo largo de la primavera para poder afrontar el verano de la mejor manera posible", ha señalado el consejero.

No obstante, ha incidido en que las precipitaciones caídas no deben llevar a equívoco: "La sequía no se ha acabado en Andalucía, la sequía ha pasado de ser algo coyuntural para convertirse en algo estructural y creo que una buena muestra de ello es precisamente la provincia donde nos encontramos, la provincia de Málaga, donde los embalses apenas superan el 20% de su capacidad".

Así, el consejero ha detallado que "embalses como el de La Viñuela, que es uno de los más grandes de toda Andalucía, está en el 18% de su capacidad; el embalse del Guadalhorce tampoco llega al 20%, tiene algo más del 19%; y tan solo el embalse de Guadalteba en Málaga supera el 20%, apenas un 23%".

"La situación sigue siendo muy complicada y por eso es importante seguir haciendo un llamamiento en favor del consumo responsable de agua para todos los que la usamos y por supuesto a favor de las infraestructuras hídrica. Ese sigue siendo el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno, el de seguir invirtiendo como nunca, reclamando también al resto de administraciones que la infraestructura hidráulica es el único camino que nos va a llevar a superar esta situación tan complicada", ha concluido Fernández-Pacheco.