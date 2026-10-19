Festival Fancine de Málaga contará con 83 películas y los estrenos en España de 'Little Doors' y 'The Fertilizer Home'

Presentación de la 36 edición del festival Fancine en Málaga. - FANCINE

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine) celebrará su 36 edición del 10 al 17 de noviembre con 83 títulos, entre ellos diez largometrajes en competición en la Sección Oficial y dos estrenos en España: 'Little Doors' y 'The Fertilizer Home'.

Bajo el lema 'Programados para amar', el certamen abordará las distintas formas del amor a través del terror, la ciencia ficción y otros géneros. Asimismo, la edición incorporará nuevos premios, como el que otorgará el Jurado Joven por primera vez, y contará con actividades paralelas de carácter cultural y formativo.

Este lunes se ha presentado la programación del festival que se desarrollará nuevamente en el cine Albéniz y otros espacios de la capital, en colaboración con el Festival de Málaga y con el apoyo de distintas entidades públicas y privadas.

El acto ha estado presidido por el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, acompañado por la vicerrectora de Cultura, María Rosario Gutiérrez; el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar; y el vicepresidente de Cultura y Educación de la Diputación, Manuel López Mestanza; así como el gerente de Promálaga, Francisco Salas.

También han estado presentes la responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez, y el gerente de la Fundación Málaga, Gonzalo Otalecu. Finalmente, han asistido representantes de las entidades colaboradoras de esta edición, como Antonio Meliveo, integrante de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), así como miembros del equipo de gobierno de la UMA.

Para el diputado de Cultura, uno de los valores de Fancine reside en la participación de los jóvenes, que "no son únicamente espectadores, sino que son protagonistas", con oportunidades para crear, debatir y formar parte del jurado.

La vicerrectora de Cultura ha reivindicado el festival como la "forma más divertida de abrir la UMA a la ciudad", en un discurso en el que también ha expresado el deseo de que "la pantalla del cine sea un lugar de encuentro en un momento en el que las relaciones están tan condicionadas por las pantallas".

"Defender la universidad pública es defender también su capacidad para crear y compartir cultura. Y desde Fancine ese compromiso se ejerce en las aulas, pero también en las butacas del Albéniz", ha añadido Gutiérrez.

Desde Fundación Unicaja, Gema Domínguez ha subrayado "la singularidad y la extensa trayectoria de Fancine, consolidado como una cita cultural de referencia gracias a su capacidad para conjugar educación, divulgación y apoyo a la creación".

El gerente de Promálaga, por su parte, ha anunciado la incorporación de la incubadora Casa de Socorro a las sedes de la cita, para acercar el festival a los profesionales de las industrias creativas y culturales.

En cuanto a la programación, por primera vez, una película española inaugurará el festival. Se trata de '5 minutos más', una comedia de Javier Ruiz Caldera escrita y protagonizada por Berto Romero, que comparte reparto con Belén Cuesta y Javier Cámara.

La proyección será el martes 10 de noviembre, en una apertura adelantada debido a la convocatoria de huelga general del miércoles 11, jornada en la que no habrá actividades ni sesiones. El certamen retomará su programación el jueves 12 y concluirá el martes 17 con 'Family Movie', codirigida por Kevin Bacon y Kyra Sedgwick.

La Sección Oficial reunirá diez largometrajes que optarán al premio a la mejor película, dotado con 6.000 euros. Entre ellos figuran 'La desconocida', de Arthur Harari; 'Dreamquil', debut en el largometraje de Alex Prager; 'Salitre', de Norma Vila, y 'Hen', de Nico Scheepers.

Completarán las cintas que van a concurso de la Sección Oficial 'Impostores', de Caleb Phillips; 'The Spiral', de Paolo Strippoli; 'Breeder', de Alex Goyette; 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma', de Jane Schoenbrun; 'Kill Me', de Peter Warren; y 'Never After Dark', de Dave Boyle.

La Sección Informativa incluirá títulos como 'Victorian Psycho', adaptación de la novela de Virginia Feito, y 'The Ones Who Grieve', del cineasta francés Quarxx.

La programación contará también con cinco películas en Horror Zone, el apartado de animación Ánima Zone, cuatro largometrajes agrupados bajo el ciclo 'Programados para amar' y cinco propuestas de Zona Iberoamericana, que este año tendrá carácter competitivo.

Fuera de las salas de cine, el Contenedor Cultural, el Rectorado y otros espacios universitarios acogerán actividades como el concierto de bandas sonoras, el concurso de KPOP, la Asian Party, talleres infantiles y los premios de Cómic e Ilustración y de Microrrelatos Fantásticos y de Terror.

Entre las novedades figuran la colaboración con el UMA Graphic Festival, previsto para los días 22 y 23 de octubre, y las sesiones especiales 'Drag me Rocky Horror Picture Show' y la proyección de 'Moon' en la Facultad de Ciencias.

En el apartado de premios, el Jurado Oficial concederá únicamente el galardón a la mejor película de la Sección Oficial, dotado con 6.000 euros.

Por su parte, el Jurado Joven, integrado por siete estudiantes de la UMA, otorgará por primera vez un premio de 1.500 euros al mejor largometraje de la competición, además de sus reconocimientos a los cortometrajes de imagen real y animación, también dotados con 1.500 euros cada uno, y la nominación al Méliès de Plata al mejor cortometraje europeo fantástico.

El público elegirá los premios a mejor largometraje de la Sección Oficial y de Zona Iberoamericana, ambos de 1.000 euros, así como los galardones a los cortometrajes, de 500 euros por modalidad. Los medios acreditados concederán el premio Gato Rabioso al mejor largometraje de la programación sin estreno comercial en Málaga.

Las entradas para las proyecciones del cine Albéniz saldrán a la venta el viernes 30 de octubre a un precio de cuatro euros. Los horarios podrán consultarse en la web oficial del festival.