El Festival Internacional de Jazz de Málaga propone eclecticismo y calidad con Joe Lovano, Ron Carter o Paquito D'Rivera

MÁLAGA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 37 Festival Internacional de Jazz de Málaga propone eclecticismo y calidad con un cartel en el que figuran Joe Lovano con Jakob Bro, Maria Schneider, Ron Carter, el dúo formado por Andrea Motis y Marco Mezquida, Shai Maestro, Youn Sun Nah, Paquito D'Rivera y Mulatu Astatke.

Los ocho conciertos configuran un cartel de primerísimo nivel en el que están representados muy distintos subgéneros y formatos, desde el 'ethio-jazz', el post-bop y el jazz latino a las nuevas tendencias, y desde big bands a dúos, cuartetos, sextetos y octetos en los que se podrán escuchar pianos, vibráfonos, saxos, guitarras, contrabajos, flautas y voces solistas.

La nueva edición se desarrollará en el Teatro Cervantes entre el 6 y el 13 de noviembre, y contará de nuevo con la colaboración de la Fundación 'la Caixa', Cervezas Alhambra y la Fundación Sando. El 37 Festival seguirá siendo la columna vertebral del proyecto de ciudad Málagajazz, que tendrá el acicate de los conciertos al aire libre y en establecimientos del 'Abierto', una actividad organizada por AEHCOS con el apoyo del Ayuntamiento.

La edil de Cultura y Patrimonio Histórico de Málaga, Mariana Pineda, y el director del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, han presentado este miércoles el festival en una rueda de prensa en la que les han acompañado los representantes de las entidades colaboradoras. Juan Carlos Barroso, responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación 'la Caixa'; y Gerardo Cuartero, director comercial de Caixabank en Andalucía Oriental Sur.

También han asistido Miguel de Hoyos, responsable de trade marketing de Andalucía del Grupo Mahou San Miguel, como representante de Cervezas Alhambra, y Francisco Moro Tello, vicepresidente de Aechos, que arroparon a Pineda y Vigar en una presentación en la que se puso de manifiesto el valor añadido de la colaboración público-privada en la consolidación del Festival y de Málagajazz.

Paquito D'Rivera recibirá el Premio 'Cifu' en un concierto muy especial, un homenaje al sobresaliente pianista cubano Bebo Valdés en el décimo aniversario de su fallecimiento organizado en exclusiva para el Festival Internacional de Jazz de Málaga.

El segundo reconocimiento, el premio Málagajazz, creado para valorar la destreza en su instrumento de uno de los músicos del Festival, recaerá en otro saxofonista, Joe Lovano, cuya anterior actuación en el Teatro Cervantes fue precisamente acompañando al hijo de Bebo, Chucho Valdés, y que en esta ocasión acude con un sexteto en el que comparte liderazgo con el guitarrista Jakob Bro.

PROGRAMACIÓN

Lovano y el guitarrista danés Jakob Bro serán los encargados de abrir el 37 Festival Internacional de Jazz de Málaga el 6 de noviembre con otro homenaje, en este caso al baterista y compositor Paul Motian, que ambos plasmaron en su grabación de 2022 'Once around the room'.

Les seguirá otra reunión más que interesante, la de la compositora y directora Maria Schneider con la Clasijazz Big Band, una agrupación en la que comparten protagonismo relevantes músicos malagueños como los saxofonistas Enrique Oliver y Tete Leal con nuevas promesas del jazz nacional, caso de la cantante y trombonista Rita Payés y el trompetista Julián Sánchez, e invitados como el acordeonista Philippe Thuriot (7 de noviembre).

Uno de los ilustres premiados con un anterior 'Cifu', Ron Carter, que recogió en el galardón en la 31 edición en la que era la gira de su 80 cumpleaños, volverá a pulsar su contrabajo en Málaga. Lo hará el 8 de noviembre, con 86 años y liderando el cuarteto Foursight.

La segunda presencia de figuras del jazz español llegará en formato dúo. La trompetista y cantante Andrea Motis y el pianista Marco Mezquida presentan en Málaga un variado repertorio con standards de jazz, música popular brasileña, versiones de The Beatles y temas propios (9 de noviembre).

Shai Maestro es otro de los músicos que regresan al Festival Internacional de Jazz de Málaga, pero esta vez lo hará como líder (sus anteriores comparecencias fueron como acompañante del contrabajista Avishai Cohen). El pianista israelí conducirá su cuarteto el 10 de noviembre.

Al día siguiente pisará la escena del Teatro Cervantes la cantante coreana Youn Sun Nah. Flanqueada por el pianista Benjamin Moussay, esta artista de timbre seductor y sensual afincada en Francia presentará un repertorio completamente nuevo, una colección de canciones que han marcado su vida (11 de noviembre).

De leyenda cubana a leyenda cubana. El concierto de Paquito D'Rivera rememorará a Bebo Valdés con la conjunción en las tablas del teatro malagueño de tres de los más prominentes pianistas actuales de su país, Caramelo de Cuba, Pepe Rivero y el ganador del Grammy Iván 'Melón' Lewis. Será el domingo 12 de noviembre.

El festival se cierra el lunes 13 con otro veterano y más que prestigioso músico. Si D'Rivera ayudó a conformar el latin-jazz, Mulatu Astatke es la máxima figura del 'ethio-jazz', una original mezcolanza de jazz, soul, funk africano, ritmos latinos y música tradicional etíope que fraguó en la Addis Abeba de los años sesenta. Astatke cerrará la edición de 2023 con su adictiva y sinuosa música al frente de su octeto.

Las entradas para las ocho fechas oscilan entre los 12 y los 42 euros y se pueden adquirir desde este miércoles en las taquillas del Teatro Cervantes e internet a través de Uniticket y de la web del teatro.

La programación del 'Abierto', que tradicionalmente acompaña y complementa los grandes conciertos del Teatro Cervantes y contribuye a la promoción de la ciudad en los planos cultural y turístico, se anunciará más adelante.