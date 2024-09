Festival de música de cine Mosma en Málaga recuerda a los superhéroes y homenajea a Vangelis, Mancini y Maurice Jarre

MÁLAGA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de Movie Score Málaga (Mosma), festival internacional de música del audiovisual organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, tendrá lugar del 24 al 27 de octubre en una edición en la que además de conciertos habrá encuentros y mesas redondas con grandes compositores. En esta edición se recordará a héroes y superhéroes y se homenajeará a los populares músicos Vangelis, Henry Mancini y Maurice Jarre.

Mosma 2024 celebrará un espectáculo y tres conciertos dedicados a la música del audiovisual, cuyas entradas salen este jueves por la tarde a la venta en las taquillas del Teatro Cervantes e Internet a través de Uniticket.

Aunque los conciertos están programados del viernes 25 al domingo 27, Mosma tendrá un aperitivo el jueves 24 en el Teatro Echegaray (20.00 horas) con el espectáculo Universo Vangelis, un tributo al compositor de temas icónicos para Blade Runner o Carros de fuego entre otras.

Los directores Belén Santa-Olalla y Rodrigo de la Calva proponen un intenso viaje por su esencia para construir un espectáculo basado en su música en directo, cuerpos simbólicos y recursos visuales. Un homenaje escénico sobre la condición humana en todos sus sentidos, con sus luces y sombras, sus grandiosidades y bajezas, tal y como recoge el universo musical del maestro.

La música en directo comenzará a sonar en Mosma el viernes 25 en el Teatro Cervantes de Málaga (20.00 horas) con Concierto para los héroes: la música de Hermanos de sangre, The Pacific y Maestros del aire, que recoge la banda sonora de las tres series producidas por Steven Spielberg y Tom Hanks centradas en la Segunda Guerra Mundial.

Al mando estará Blake Neely, uno de los compositores más prestigiosos de Hollywood, colaborador de Michael Kamen y único compositor de la prestigiosa miniserie de Apple TV Maestros del aire que le ha granjeado una nominación al Emmy.

El sábado 26 la jornada arranca en el Salón Rossini del Teatro Cervantes (11.00 horas, acceso libre hasta completar el aforo), donde volverán los encuentros con compositores, una seña de identidad de Mosma. En ellos, se realizará un interesante, entretenido y distendido recorrido por la vida, carrera y personalidad de los invitados, terminando con una firma de discos enfocada a los coleccionistas de bandas sonoras. La primera cita será con Sherri Chung, que dará paso a las 12.30 horas a Blake Neely.

Ya por la tarde en el Teatro Cervantes (20.00 horas), tendrá lugar el concierto Los superhéroes de la televisión: la música de The Boys y los superhéroes de CW. Será un programa doble con la mejor música de los superhéroes de la TV.

Por un lado, la música de Blake Neely y Sherri Chung para los superhéroes televisivos de la cadena CW: Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman o DC's Legends of Tomorrow. Y por otro, el estreno mundial de la música de una de las series más populares del momento, The Boys, compuesta por Christopher Lennertz. Los mejores momentos musicales de sus cuatro temporadas se darán cita en este concierto, junto a su spin-off Gen V que el compositor ha compuesto junto con Matt Bowen.

La mañana del domingo 27 tendrá una intensa actividad en el Salón Rossini del Teatro Cervantes, donde tendrán lugar los encuentros abiertos al público alrededor de las figuras de Maurice Jarre y Henry Mancini (11.00 horas) y con Christopher Lennertz (11.30 horas).

A las 19.00 horas la cita vuelve al Teatro Cervantes para el concierto de clausura Mosma Maestros: la música de Maurice Jarre y Henry Mancini. Con motivo del centenario del nacimiento de ambos genios de la música de cine, Mosma trae un necesario y sentido homenaje con la música de estos dos grandes compositores, incluyendo arreglos inéditos de obras nunca escuchadas en concierto. Contará con la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida por Joan Martorell y Arturo Díez Boscovich.