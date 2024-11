El festival de poesía internacional Irreconciliables, en Málaga, reta a la mala suerte en su 13 edición

Berta García Faet, Rodrigo García Marina, Carlos G. de la Vega, Jota Carajota, o Carla Nyman son algunos de los protagonistas

MÁLAGA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Poesía Internacional Irreconciliables celebrará su edición número 13 del 14 al 16 de noviembre de 2024 en diversos espacios culturales de la ciudad de Málaga. Esta nueva edición promete expandir la idea de experiencia poética a través de diferentes actividades que se desarrollarán en el marco de "la oda a la mala suerte".

El festival cuenta este año con una novedosa nómina de participantes, como son Marta Pazos, Carla Nyman, Jota Carajota, Juan Carlos Panduro y Hugo Torres; las autoras y escritoras Berta García Faet, Paula Melchor, Rodrigo García Marina, Rocío Simón, Carlos G. de la Vega, Cristina Angélica González, Carolina Sánchez gañán, Sonia Márpez, Isa Mochón, Ami Cumpián, Lucía María Sánchez Borrero y Elaine Vilar Madruga; así como las integrantes de UMAEscena, y la Panda de Verdiales Baños del Carmen.

Así, se van a proponer desde performances centradas en lo acrobático o en poesía dentro del agua, a homenajes a Roberta Marrero, Rafael de León y los poetas malditos, pasando por talleres sobre lo cursi o la creación de un conjuro propio. En el marco de la mala suerte, también habrá espacio(s) para propuestas sobre el fracaso del culto al cuerpo, los verdiales, o la revisión histórica de la autonomía andaluza.

"La mala suerte es uno de esos lugares donde se encuentra la poesía, aunque a primera vista no lo parezca" explican las directoras del festival, las escritoras y poetas Violeta Niebla y Ángelo Néstore, en relación con esta nueva edición. El planteamiento de este festival es sistémico y recontextualiza las experiencias poéticas a través de artes plásticas o escénicas, reposando en esta edición sobre lo cursi o lo circense, y desarrollándose en lugares como un cementerio o unos baños árabes.

"En Irreconciliables los poetas se ponen en juego. El público se subirá al escenario para ver a algunos ejecutar sus propuestas desde las gradas, por ejemplo" describen Niebla y Néstore. El festival pretende revalorizar esos lugares, explorar las posibilidades de la poesía, y darle dimensión universal para entenderla como mucho más que un género literario.

Todas las actividades del festival son de entrada libre hasta completar aforo. El Festival Irreconciliables cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, la Diputación de Málaga, La Térmica, la Generación del 27 y el Ayuntamiento de Málaga. Además, cuenta con la colaboración de la Fundación Málaga, la Fundación Rafael Pérez Estrada, Hammam Al Andalus, UCOCultura, el Círculo de Bellas Artes, el Cementerio San Miguel, y la Librería Rayuela, la editorial Barrett, OCOA Culinary Space, y Biblioteca de Málaga.

LAS MÚLTIPLES MALAS SUERTES EN LA POESÍA

Como un ente vivo, Irreconciliables arrastra aquellas experiencias poéticas que parten de la investigación de sus directoras, como la poesía sin poetas de edición de 2022, o la de situar a poetas en otras facetas diferentes a las acostumbradas, en 2023. "Organizar este festival supone realizar una labor ad hoc en la que nosotras queremos llevar la poesía a esos otros lugares, o visitar esos otros lugares en su búsqueda", explican las organizadoras, que dirigen Irreconciliables desde hace ocho años.

Previo a la inauguración del festival, el miércoles 13 de noviembre a las 12.00 horas, la poeta Elisa Ogalla propone un taller titulado Escribe tu conjuro. La autora del poemario Mala sangre integrante del colectivo pUMA es una de las participantes que pondrá la mirada sobre otros lugares para buscar lo poético; escribiendo conjuros-poemas para todas esas ocasiones inimaginables que nos plantea la mala suerte.

El jueves 14 de noviembre dará comienzo oficialmente la primera jornada del festival, a las 17.00 horas en La Térmica, a través del taller La mala suerte de hacer poesía cursi con Berta García Faet.

Lo cursi puede entenderse "en un afán de no reprimirse, como una expresión subjetiva y emotiva (autobiográfica o no, autoficcional o no, es igual). Y en un nombrar afectos y universos que con frecuencia se leen, desde la mirada rápida y hegemónica que no entiende de capas, como típicos de las cosas de chicas", según la doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad de Brown.

La comitiva poética se desplazará al Cementerio de San Miguel para inaugurar, a las 19.30 horas, oficialmente la XIII edición del Festival de Poesía Internacional Irreconciliables. A las 20.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de la instalación poética de Marta Pazos Lengua viva. Este ejercicio que une lo visual y lo escénico en el marco de lo poética se materializará con una gran lengua de casi tres metros, que yacerá en las mesas de la estancia y cuyo color eclosionará llenando la morgue de vida.

Posteriormente, UMA Escena representará a las 20.30 horas la pieza OÚ, dirigida por la actriz y directora de teatro Alessandra García. La pieza revive el 4 de diciembre de 1977, día en el que millones de andaluces se levantaron a pedir su autonomía, y en la que los actores representarán este hecho histórico vivido en Málaga hace ya 40 años.

EL FRACASO Y SUS RITUALES

La segunda jornada del festival tendrá lugar al completo en las instalaciones de La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga. A las 20.00 horas, el festival recibe la pieza de performance poética Cerdas, con el escritor, performer y médico de profesión Rodrigo García Marina, la escritora, performer e investigadora Rocío Simón, y el gestor cultural y musicólogo Carlos G. de la Vega.

La propuesta retrata los problemas y las consecuencias que se producen cuando el culto al cuerpo fracasa. Valiéndose de la repetición y el teatro del absurdo, muestran las violencias inherentes a ciertos espacios que están vedados a la corporeidad queer, como el matrimonio, el cibersexo, la danza, el salón de belleza y la pasarela de moda.

A las 21.00 horas, el público disfrutará de los resultados del taller La mala suerte de hacer poesía cursi con Berta García Faet, y podrán asistir a las lecturas resultantes de éste. Posteriormente, a las 21.30 horas, Carlos G. de la Vega y la directora de escena, escritora, profesora universitaria, investigadora y gestora cultural Carla Nyman dirigen un Aquelarre poético dedicado a Roberta Marrero.

La poeta, que falleció en mayo de este año, deja un legado digno del homenaje que realizarán las poetas Cristina Angélica González, Carolina Sánchez Gañán, Sonia Márpez, Isa Mochón, y Lucía María Sánchez Borrero (ganadora de este año del UCOpoética).

LO POÉTICO EN COMUNIDAD

El sábado 16 será la jornada de despedida del festival en la que lo circense, la copla y su emoción, y los verdiales protagonizarán los extrovertidos rituales poéticos de esta jornada de despedida. A las 20.00 horas, en el Centro Cultural Generación del 27 (MVA). Juan Carlos Panduro, propone una performance poética que une poesía y circo.

Siguiendo el planteamiento de lo escénico, en la diversidad y la recontextualización se encuentra Recitando a Rafael de León, performance poética en la que la drag queen gitana, folclórica y marciana Jota Carajota rinde homenaje al célebre poeta.

A continuación, a modo de homenaje a los poetas malditos, la Panda de verdiales Baños del Carmen, con el traductor Jacinto Pariente como 'alcalde en funciones' presentará su propia intervención poética.

Irreconciliables cerrará su jornada final en la madrugada del 16 al 17 de noviembre en el Hammam Al Ándalus. El actor y compositor Hugo Torres, presenta Los conejos también flotan, poesía y música en el agua, su propuesta de 'spa poético' para clausurar esta oda a la mala suerte.

Por último, Irreconciliables presentará el encuentro con la dramaturga, narradora y poeta Elaine Vilar Madruga, Resaca poética el martes 19 de noviembre, a las 19.30 horas en Librería Rayuela.