La Fiscalía de Málaga no recurre la sentencia del caso 'Astapa', que se declara firme para 36 acusados

MÁLAGA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala que ha juzgado el caso 'Astapa', sobre la supuesta corrupción política y urbanística en Estepona (Málaga), ha declarado firme la sentencia respecto a los 31 acusados que fueron absueltos, tras no presentar recurso de casación la Fiscalía, como tampoco lo han hecho cinco condenados, por lo que también se declara la firmeza de la resolución para ellos.

Así se desprende del auto del Tribunal malagueño, consultado por Europa Press, y en el que se ordena el alzamiento de cualesquiera medidas cautelares que pudiera estar aún vigentes con relación a los acusados que resultaron absueltos y para los que ahora se declara firme la sentencia.

En la resolución de la Sala, dictada esta semana, también se da cuenta de que diez condenados, incluido el exalcalde Antonio Barrientos, han presentado escritos en los que se anunciaba la interposición de recurso de casación contra la sentencia, que resolverá la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a quien corresponde este tipo de recursos.

Igualmente, se declara firme la sentencia para otros cinco acusados que han resultados condenados pero que no han presentado recursos, al igual que no lo ha anunciado la Fiscalía, que tras analizar la resolución ha decidido no recurrir en casación la sentencia.

Fuentes fiscales han incidido a Europa Press en que el hecho de no recurrir la sentencia no significa que estén conforme con la misma, sino que, han explicado, se trata de un recurso extraordinario, donde el fiscal no puede discutir la valoración probatoria.

Han vuelto a asegurar que esto no significa que estén conformes con los hechos probados; "en absoluto", han reiterado, apuntando que se estuvo analizando la posibilidad de interponer un recurso de casación por quebrantamiento de forma en relación con la anulación de las escuchas telefónicas.

Esa posibilidad se desestimó, ya que, aunque podía prosperar o no, tanto desde la Fiscalía en Málaga como Anticorrupción vieron que, en este caso, dadas "las peculiarísimas" circunstancias que concurren, entienden que no hay un interés social que justifique la repetición de este juicio.

Sí ha anunciado recurso la defensa de Barrientos, condenado por un delito continuado de cohecho pasivo a cinco meses de suspensión para empleo o cargo público y multa, alegando cuatro motivos como la existencia de supuestas vulneraciones a la presunción de inocencia, al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías; así como infracción de ley por indebida aplicación de la prescripción del delito y presuntos quebrantamientos de forma.

El Tribunal malagueño absolvió a 31 procesados y condenó a 15, incluido el exalcalde, a los que se les impuso penas de multa, inhabilitación o suspensión de empleo y cargo público y en tres casos pocos meses de prisión.