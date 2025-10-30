Francisco Salado pide la dimisión del subdelegado con motivo del gran atasco en la A-7 en el acceso oriental a Málaga

Vista del gran atasco registrado en la A-7 en la mañana de este jueves, 30 de octubre, en el acceso oriental a Málaga capital. - FACEBOOK DE FRANCIS SALADO

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, de Turismo Costa del Sol y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha pedido la dimisión del subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, con motivo del gran atasco de tráfico registrado en esta jornada en el acceso oriental a Málaga por la carretera A-7.

En un mensaje en su cuenta oficial de Facebook consultada por Europa Press, Salado expone: "Hoy ha vuelto a quedar demostrado que los graves problemas de tráfico en la A7, especialmente en la zona oriental, no se deben solo a la falta absoluta de inversiones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

"Cuando hablamos de castigo y asfixia también hablamos de la desidia inaceptable con la que el Gobierno afronta los atascos que sufren miles y miles de malagueños", añade.

Salado apunta que el enorme atasco de este jueves por la mañana se debe a un camión averiado anoche en torno a las 22.45 horas a la altura de Parque Victoria, "como pude comprobar personalmente, y que esta mañana aún no había sido retirado".

Y en este punto califica de "absolutamente inadmisible" que ni la Dirección General de Tráfico ni la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ni la Subdelegación de Gobierno "hayan tenido tiempo ni ganas ni capacidad durante horas y horas para retirar ese obstáculo a la circulación".

"Resulta indignante este desprecio constante a la ansiedad, pérdida de horas de trabajo, lectivas, que provocan estos atascos. Y más cuando habrían podido evitarse. En lugar de hacer su trabajo, o de aceptar las propuestas de la Diputación y de los Ayuntamientos para afrontar medidas de mejora del tráfico (que no son la panacea pero paliarían algunas de las causas de los atascos), el subdelegado, Javier Salas, se dedica a insultar y faltar al respeto a las instituciones. Y a decirnos a los malagueños que las soluciones tardarán "décadas" en llegar", critica Salado en su publicación.

"Con este Gobierno del PSOE, y a este ritmo, no llegarán ni en siglos. Y lo peor es que les dará igual. Como ha ocurrido esta mañana.

Y en este punto, el presidente de Diputación ha exigido la dimisión del subdelegado del Gobierno "por su incapacidad, por su desidia y por ser indigno del cargo".

También piden que "se asuman responsabilidades por este nuevo caos de tráfico" que, en opinión de Salado, se podía haber evitado "con las medidas que llevamos meses reclamando: un tercer carril en la ronda Este-Rincón y una grúa que intervenga con rapidez".

"Hoy se han limitado a poner conos pues ni siquiera la Guardia Civil ha hecho acto de presencia para dar algo de seguridad a la zona donde estaba el camión averiado", ha abundado en su crítica.

"Es tercermundista que cada vez que se produce una avería o alcance se colapse el tráfico de la mitad de la provincia. Rincón de la Victoria es ahora mismo una auténtica ratonera. Llevan más de siete años gobernando y la inversión ha sido cero. Cero. Pero se dedican a culpar a los demás de su irresponsabilidad. Es un insulto que se sigan riendo de nosotros", concluye su publicación.