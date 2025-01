Fuengirola presenta en Fitur el cartel y nueva imagen de Marenostrum 2025 en su décimo aniversario

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha presentado en Fitur el cartel y la imagen del décimo aniversario del ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola. La edición de 2025 proyectará de nuevo la Marca Fuengirola en todo el mundo, poniendo a la ciudad en el epicentro nacional de las grandes citas musicales.

Así lo ha manifestado la alcaldesa Ana Mula, quien acompañada por el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García, el presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado, el concejal de Grandes Eventos y Cultura, Rodrigo Romero, y el coordinador de Promotores, Marcos Calvo, ha desglosado la programación musical que acogerá el recinto fuengiroleño a partir del mes de mayo.

"En Fuengirola se celebra, cada año, uno de los ciclos de conciertos internacionales más importantes de Europa, que edición tras edición cautiva a más personas gracias a la asistencia de artistas y grupos de primerísimo nivel, lo que permite proyectar la Marca Fuengirola a todos los lugares del mundo", ha manifestado la regidora durante su intervención.

A este respecto, Ana Mula ha hecho hincapié en que "Marenostrum Fuengirola es un caso de éxito. No sólo porque lo diga yo o porque sea una apuesta mía, como alcaldesa, y de mi compañero Rodrigo Romero. Mantener un nivel tan alto durante diez años es ya de por si todo un triunfo, pero además nos avalan las cifras: cerca de 900.000 asistentes de más de 60 nacionalidades distintas han pasado por Fuengirola, y este año alcanzaremos sin duda el millón".

"El público ha podido disfrutar de cerca de 500 artistas, 200 de ellos internacionales, que han dejado un impacto económico y mediático que sólo este último año ha supuesto más de 50 millones de retorno para la ciudad. Marenostrum Fuengirola fue el ciclo de conciertos con mayor asistencia de España los años 2022 y 2023, como así lo ha reconocido la Asociación Española de Promotores Musicales, y es el primer evento de estas características que ha logrado mitigar su huella de carbono al 100%, dejando de emitir 160 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera", ha agregado.

Estos indicadores, tal y como ha indicado la alcaldesa, certifican el éxito de esta apuesta por la cultura que "hemos impulsado desde el Ayuntamiento de Fuengirola, y que, gracias al apoyo de otras administraciones, como la propia Junta de Andalucía o la Diputación a través de Turismo Costa del Sol, y de la imprescindible colaboración con el sector privado, este verano cumplirá su décimo aniversario. Contar, además, con el reconocimiento del sector musical como uno de los recintos de referencia nacionales es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos".

Por otro lado, en este acto celebrado en Madrid, se ha dado a conocer la imagen corporativa que conmemorará el hito de haber llegado a su décima edición.

Durante esta presentación además se ha ofrecido un avance de los artistas confirmados para la cita, hasta la fecha, y que ya han hecho público su calendario de actuaciones. Se trata de Juanlu Montoya, Marta Santos y Gonzalo Alhambra (3 de mayo); Mike Towers (24 de mayo); Chayanne (25 de mayo); el Fulanita Fest con Vanesa Martín, Lia Kali, La Mare y Ptazeta (30, 31 de mayo y 1 de junio); Andy y Lucas (14 de junio); Il Volo (21 de junio); Ha Ash (27 de junio); Antoñito Molina (4 de julio); Thirty seconds to Mars (15 de julio); y el festival Sun and Thunder con Kreator, W.A.S.P., Accept y Opeth, entre otros (17, 18 y 19 de julio).

También están confirmados Lionel Richie (25 de julio); The Prodidgy (26 de julio); el festival Pihama Fest con la Orquesta Mondragón, Modestia Aparte y No me pises que llego chanclas (9 de agosto); Ángel Martín (10 de agosto); Los Pecos (13 de agosto); Bonnite Tyler (14 de agosto); Carl Cox (16 de agosto); Cantajuego (17 de agosto); y Leiva (23 de agosto).

"Fuengirola ya no sólo son sus maravillosas playas de excelencia acreditada, su magnífica oferta de restauración, comercial y de ocio; sino también, la alegría, la emoción y la diversión que irradia su ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola", ha finalizado la alcaldesa Ana Mula.

SOBRE MARENOSTRUM FUENGIROLA

El ciclo musical Marenostrum Fuengirola celebra este 2025 su décima edición. Nacido como una apuesta del Ayuntamiento de Fuengirola para la proyección de la ciudad a nivel internacional atrayendo talento musical, el recinto fuengiroleño se establece como un espacio donde la cultura y la música se fusionan para ofrecer al público una experiencia inmersiva a orillas del Mar Mediterráneo, resguardado por la historia del Castillo Sohail y la Ciudad Romana de Suel.

El escenario Unicaja, situado en la loma del castillo Sohail, es capaz de albergar eventos de más de 18.000 personas. El escenario boutique Fundación Unicaja en el Castillo Sohail ofrece actuaciones más íntimas, resguardando en sus murallas históricas a los 2.400 asistentes que viven y sienten las letras de sus cantantes favoritos con cercanía y una acústica única.

Gracias al esfuerzo y afán de superación que caracterizan al recinto fuengiroleño, ha recibido seis nominaciones en los Iberian Festival Awards en los años 2023 y 2024, siendo además reconocido como el Ciclo de Conciertos con mayor asistencia de España los años 2022 y 2023, según la APM. Además, en su apuesta por la sostenibilidad dentro del plan en el que se trabaja anualmente por la mejora del espacio, fue uno de los nominados finales a "The Green Operations Award" por los European Festival Awards en 2023.

El recinto se ha establecido como referencia nacional en los conciertos, recibiendo actuaciones que se realizan en los grandes espacios de Madrid y Barcelona. Se ha posicionado como uno de los recintos más atractivos para el público y los artistas.

Más de 500 grandes artistas han pisado los escenarios del recinto fuengiroleño: Jennifer López, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Bob Dylan, Robbie Williams, Rod Stewart, Santana, Ozuna, Scorpions, Macklemore, Maluma, Nicky Jam, Bizarrap, Estopa, Maná, Eladio Carrión, Aventura, Manolo García Morat o la celebración del festival de Louis Tomlinson en 2022 "The away from home Festival".